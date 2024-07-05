У Британії увʼязнили вчительку, яка розбещувала школярів та завагітніла від одного з них

У Британії судили вчительку, яка мала сексуальний звʼязок із двома учнями та завагітніла від одного з них.

30-річну Ребекку Джойнс засудили до 6,5 років ув'язнення, повідомили у поліції Манчестера.

За даними слідства, вчителька вступила у зв’язок зі школярами, коли їм було 15 років, а їй – 28. Вона саме розірвала дев'ятирічні стосунки, тому їй "лестила" увага підлітків-школярів.

Одному хлопцю вона назвала дев'ять цифр свого номера телефону, а потім попросила вгадати останні дві. Він вгадав і написав їй повідомлення. Спочатку вони обмінювалися повідомленнями в соціальних мережах, а потім жінка почала фліртувати з ним і вступила в інтимний зв’язок.

Коли школою поповзли чутки, поліція заарештувала жінку, але потім відпустила. Тоді їй почав писати інший школяр. Вчителька регулярно мала з ним незахищений секс, але стверджувала, що нібито не може мати дітей.

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Спочатку хлопець був радий бачитися з жінкою, але потім вона почала ревнувати його, пише Manchester Evening News.

За словами хлопця, Ребекка розпитувала його, з ким він був, та змушувала давати їй паролі від його акаунтів у соцмережах.

Жінка зустрічалася з неповнолітнім протягом 18 місяців, а потім повідомила йому про вагітність. Сім’я хлопця звернулася в поліцію.

Спочатку школяр не хотів свідчити проти Ребекки, але потім усвідомив, що вона насправді скоїла сексуальне насильство.

"Я сперечався до посиніння, захищаючи її, і не хотів почути жодного поганого слова на її адресу. Мені здавалося, що я зрадив людину, яку люблю, і вчинив неправильно, давши свідчення. Я довго відчував велике почуття провини.

Я сумнівався, чи правильно я зробив, що дав свідчення про жінку, яка виношувала мою дитину, відтоді я багато чого прокручував у голові, говорив з багатьма людьми, і це допомогло мені усвідомити всю глибину насильства", – розповів хлопець.

За його словами, протягом вагітності Ребекка відмовилась передавати хлопцю будь-яку інформацію про стать чи здоров’я дитини. На початку 2024 року жінка народила, але протягом доби маля забрали від матері.

"Мене примушували, контролювали, маніпулювали, піддавали сексуальному та психологічному насильству. Мені дуже прикро, що це сталося зі мною. Я жив подвійним життям протягом 18 місяців за спиною моєї сім'ї", – сказав потерпілий.

Хлопець також зізнався, що боїться мати стосунки у майбутньому. А кейс Ребекки Джойнс вкотре нагадав суспільству, що чоловіки та хлопці також потерпають від сексуального насильства.

"Ребекка Джойнс зловживала своїм довірливим становищем вчительки і використовувала його для маніпулювання та насильства над двома хлопчиками", – сказала детектив-констебль Бет Александер з відділу розслідувань у справах захисту дітей в Солфорді.

Поліціянтка також розповіла, що у суспільстві не до кінця розуміють ситуацію: люди в інтернеті писали потерпілим хлопцям, що вони мають радіти, що молода вчителька зацікавилася ними.

"Така риторика є дуже шкідливою і небезпечною… Жінки можуть бути педофілами. Чоловіки і хлопці також можуть бути жертвами сексуального насильства. Я б закликала усіх, хто захоче прокоментувати цей випадок, думати, перш ніж говорити", – сказала Бет Александер.

Нагадаємо, від сексуального насильства в інтернеті потерпає кожна 8-ма дитина у світі. Раніше ми пояснювали, де постраждалим від сексуального насилля шукати допомогу під час війни.