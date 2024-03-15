У Британії на будівництві автостоянки знайшли римську скульптуру, якій 1800 років

ОНОВЛЕНО 15.03.2024 о 16:10

У Великій Британії відкопали римську мармурову статую жіночої голови, якій близько близько 1800 років.

Її виявили під час будівництва автостоянки Берглі Хаус поблизу Стемфорда в графстві Лінкольншир у Великій Британії, повідомляє Arkeonews.

Під час роботи на переповненій стоянці оператор механічного екскаватора Грег Кроулі помітив у перекопаній землі блідий предмет у вигляді голови. Експерти датували знахідку І або ІІ століттям.

“Я пережив справжній шок, коли ківш екскаватора перекинувся на те, що мені здалося просто великим каменем. Коли я підняв його, то зрозумів, що це голова скульптури. Я не міг повірити, коли мені сказали, що це римська мармурова статуя. Це дивовижне відчуття – знайти щось таке старе й особливе – безумовно, моє найкраще відкриття в житті”, – ділиться Грег Кроулі.

Всього через кілька тижнів біля того ж місця знайшли мармурове погруддя цієї скульптури.

Обидва предмети були негайно передали куратору Берглі Хаус, а потім відправили до професійного реставратора, який зміг ретельно очистити й зміцнити фігуру. Про знахідку також повідомили Британський музей.

У мармуровій голові стояв залізний штифт, котрий, ймовірно, поставили у XVIII столітті. Завдяки цьому можна було прикріпити її до п'єдесталу, з’ясували під час огляду скульптури.

У ті часи італійські антиквари часто робили подібну адаптацію, щоб розкопані стародавні реліквії були привабливішими для мандрівних аристократів, які вирушали у освітні подорожі по закінченню навчання, йдеться у Burghley.

Вважається, що дев'ятий граф – Браунлоу Сесіл відомий як лорд Берглі, який також був членом парламенту – під час однієї з таких подорожей до Італії в 1760-х роках придбав багато антикваріату та привіз цю скульптуру до Берглі Хаус.

Однак для дослідників залишається цілковитою загадкою, як голова і погруддя опинилися закопаними в парку. Серед варіантів – від невдалої крадіжки до того, що хтось просто викинув скульптуру.

Коли Берглі Хаус знову відкриється на сезон 2024 року, 16 березня, цю знахідку виставлять разом з іншими скульптурами, котрі придбав дев'ятий граф.

Нагадаємо, нещодавно у Британії виявили рідкісну глиняну голову бога Меркурія та невідоме римське поселення.

Анна Штопенко, УП. Життя