У Саудівській Аравії археологи знайшли унікальне місто бронзового віку: воно мало велику мережу валів

На території Саудівської Аравії археологи знайшли невелике міське поселення бронзового віку. Науковці вважають, що воно вказує на повільну урбанізацію в Аравії.

Про це йдеться в дослідженні команди науковців з Французького національного центру наукових досліджень. Його результати опублікували в журналі PLOS ONE, повідомляє Phys.org.

Науковці виявили місто, яке було населене приблизно від 2400 до 1500 років, на півночі Аравії, у провінції Медіна. Його назвали Аль-Натах.

Схема поселення Французький національний центр наукових досліджень Територія колишнього поселення Французький національний центр наукових досліджень Руїни колишньої вежі системи валів Французький національний центр наукових досліджень

У поселенні бронзового віку був центральний район і прилеглі житлові квартали загальною площею близько 2,6 гектара. За підрахунками вчених, у місті одночасно могло проживати до 500 людей.

РЕКЛАМА:

Автори дослідження вважають, що Аль-Натах – перше виявлене археологами невелике місто бронзового віку, яке було з’єднаним із великою мережею валі – його зовнішні захисні споруди сягали довжини 14,5 кілометра.

"Враховуючи розташування, розмір, хронологічну послідовність, відсутність будь-якого іншого великого тогочасного поселення, знайденого в оазисі, і його захист лінією валів із бастіонами, що з’єднуються з одночасним зовнішнім валом, Аль-Натах, здається, утворив серце укріпленого оазису і, ймовірно, був його політичним центром", – зауважують автори дослідження.

Науковці вважають, що всередині валів були приховані значні природні водні ресурси, зокрема джерела, які робили для осілого населення можливим сільське господарство та тваринництво. Це підтверджує велика кількість знайдених на території поселення кісток тварин.

Таким чином для людей бронзового віку зовнішні укріплення були способом захистити ресурси і регулювати доступ до міста та торгівлі.

Крім того, тамтешнє населення мало місцеві майстерні, де виготовляли кераміку. На території міста знаходили гончарний посуд простих форм.

Також вчені знайшли некрополь, могили в якому мають ознаки особливих похоронних практик. Дослідники вважають, що вони свідчать про існування певної соціальної ієрархії в місті.

Загалом розмір і організація Аль-Натах подібні до інших пам’яток подібного віку в північній Аравії. Однак науковці стверджують, що ці поселення менші за площею, а в їхнього населення був нижчий рівень соціально-політичного розвитку, ніж в тогочасних містах у Леванті та Месопотамії.

За їхніми словами, Аль-Натах представляє стан "низької урбанізації" – перехідного етапу між мобільним скотарством і складними міськими поселеннями.

Раніше науковцям було складно оцінити рівень міської революції в північній Аравії через відсутність достатньої кількості археологічних пам’яток у регіоні.

Раніше археологи розкопали в Помпеях крихітний будинок, стіни якого прикрашали вишукані фрески з міфічними та еротичними сюжетами.