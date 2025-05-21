Опіки покрили 70% тіла: на Київщині через удар струмом на даху потяга померла 14-річна дівчина

У Бучі через удар струмом на даху потяга померла підлітка

У Бучі, що на Київщині, через удар струмом на даху потяга померла 14-річна дівчина.

Лікарі понад два тижні боролися за її життя, повідомили у Бучанській міській раді.

Інцидент стався 9 травня на території міського залізничного вокзалу. 14-річна Тетяна Киданчук піднялася на дах електропотяга, де її вдарило струмом.

Внаслідок цього дівчина отримала опіки 3-4 ступені, які покрили 70% її тіла. Попри старання лікарів і проведені операції Тетяну врятувати не вдалося.

Зібрані на лікування дівчини кошти рідні передадуть на благодійність – для допомоги тяжко хворим дітям.

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"Залізниця – не місце для ігор, фото чи ризикованих розваг. Закликаємо батьків терміново провести з дітьми профілактичні бесіди щодо безпеки та наголосити, що навіть найменша необережність може призвести до трагедії", – наголосили у міськраді.

Нагадаємо, станом на квітень, у 2025 році через небезпечні розваги на залізниці загинули шестеро дітей. Ще восьмеро отримали травми.