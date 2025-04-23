Поліція: У 2025 році через розваги на залізниці в Україні загинули шестеро дітей

У 2025 році в Україні через так званий "зачепінг" (небезпечні розваги на залізниці) загинули шестеро дітей. Ще восьмеро отримали травми.

Такі дані озвучив заступник начальника ювенальної поліції України Віталій Романов в ефірі "Суспільного".

Зачепінг – умовна назва небезпечної розваги підлітків на залізниці, в ході якої вони вилазять на вагони, щоб зробити там відео чи фото. Ще одним різновидом цієї "розваги" є чіпляння за вагони з зовнішнього боку під час руху поїзда.

"Наслідки "зачепінгу" критичні, він часто призводить до загибелі. Тому ми постійно наголошуємо на необхідності працювати для запобігання таким випадкам", – зауважив Віталій Романов.

Зокрема, він розповів про два нещасні випадки, які стались на Волині в один і той же день – 20 квітня. Внаслідок одного з них постраждав 16-річний хлопець, який виліз на вагон.

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Через декілька годин 13-річний хлопець вирішив відзняти відео на даху вагона і піднявся на нього по драбині. Там він отримав ураження електричним струмом.

"У цьому випадку дитина отримала 80% опіків тіла, її стан дуже важкий, лікарі борються за життя", – зазначив Віталій Романов.

Він також додав, що "зачепінг" – це явище, поширене не лише в Україні, а й в інших країнах. Дуже часто внаслідок розваг на залізниці травм зазнають діти з благополучних сімей, які раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців.

Нагадаємо, 12 березня у Києві 12-річний хлопчик заліз на вагон електропотяга і зазнав важких опіків через ураження електричним струмом. Лікарі 5 днів боролися за його життя, однак підліток помер.