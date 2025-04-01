У Львові трамвай на смерть переїхав чоловіка: правоохоронці розглядають версію про самогубство
У центрі Львова трамвай переїхав чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.
За попередніми даними, чоловік ліг на колію під час зупинки трамвая.
Про це повідомили у поліції Львівщини та Львівській міській раді.
Інцидент стався 31 березня близько о 22:30 на вулиці Руській.
За даними правоохоронців, 58-річний водій трамвая наїхав на чоловіка, який ліг на трамвайну колію на зупинці громадського транспорту під час висадки та посадки пасажирів. Від отриманих травм він загинув на місці події.
Особу чоловіка встановлюють. Попередньо, йому було близько 45 років і він не мав місця постійного проживання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без нього.
Правоохоронці вивчають відеозаписи з камери спостереження та встановлюють усі факти події. Зокрема розглядається версія про самогубство.
Усіх, хто володіє інформацією щодо інциденту або особи загиблого, закликають повідомити про це на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.
Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок водієві, який у стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході 14-річну дівчину та залишив її без допомоги.