У Львові трамвай на смерть переїхав чоловіка: правоохоронці розглядають версію про самогубство

У центрі Львова трамвай переїхав чоловіка на смерть

У центрі Львова трамвай переїхав чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.

За попередніми даними, чоловік ліг на колію під час зупинки трамвая.

Про це повідомили у поліції Львівщини та Львівській міській раді.

Інцидент стався 31 березня близько о 22:30 на вулиці Руській.

За даними правоохоронців, 58-річний водій трамвая наїхав на чоловіка, який ліг на трамвайну колію на зупинці громадського транспорту під час висадки та посадки пасажирів. Від отриманих травм він загинув на місці події.

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Особу чоловіка встановлюють. Попередньо, йому було близько 45 років і він не мав місця постійного проживання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без нього.

Правоохоронці вивчають відеозаписи з камери спостереження та встановлюють усі факти події. Зокрема розглядається версія про самогубство.

Усіх, хто володіє інформацією щодо інциденту або особи загиблого, закликають повідомити про це на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок водієві, який у стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході 14-річну дівчину та залишив її без допомоги.