У Львові заборонили експлуатацію коней у центрі міста після скандалу з падінням тварини
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"Каретний двір"/Фейсбук
Львівська міська рада заборонила перебування коней і поні у центрі міста, а також будь-яку діяльність із використанням цих тварин.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради під час засідання 27 серпня після скандалу, коли посеред Львова впав виснажений кінь в упряжці.
На засіданні комітету був присутній, зокрема, засновник зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук, який вимагав заборонити кінний бізнес після інциденту.
Загалом виконавчий комітет постановив:
- заборонити перебування коней та поні, а також здійснення будь-якої діяльності з їх використанням на території центральної частини міста;
- утворити робочу групу для з’ясування обставин поводження з тваринами та використання кінних карет у Львові;
- робочій групі напрацювати основні умови провадження діяльності з використанням тварин у центрі міста.
ВІДЕО ДНЯ
Перше засідання робочої групи розпочнеться 27 серпня. Нині використання кінних карет у центрі Львова заборонене.