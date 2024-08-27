У Львові заборонили експлуатацію коней у центрі міста після скандалу з падінням тварини

Львівська міська рада заборонила перебування коней і поні у центрі міста, а також будь-яку діяльність із використанням цих тварин.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради під час засідання 27 серпня після скандалу, коли посеред Львова впав виснажений кінь в упряжці.

На засіданні комітету був присутній, зокрема, засновник зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук, який вимагав заборонити кінний бізнес після інциденту.

Загалом виконавчий комітет постановив:

заборонити перебування коней та поні, а також здійснення будь-якої діяльності з їх використанням на території центральної частини міста;

утворити робочу групу для з’ясування обставин поводження з тваринами та використання кінних карет у Львові;

робочій групі напрацювати основні умови провадження діяльності з використанням тварин у центрі міста.

ВІДЕО ДНЯ

Перше засідання робочої групи розпочнеться 27 серпня. Нині використання кінних карет у центрі Львова заборонене.