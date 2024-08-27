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У Львові заборонили експлуатацію коней у центрі міста після скандалу з падінням тварини

Олена Барсукова — 27 серпня, 17:30
У Львові заборонили експлуатацію коней у центрі міста після скандалу з падінням тварини
Фото ілюстративне
"Каретний двір"/Фейсбук

Львівська міська рада заборонила перебування коней і поні у центрі міста, а також будь-яку діяльність із використанням цих тварин.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради під час засідання 27 серпня після скандалу, коли посеред Львова впав виснажений кінь в упряжці.

На засіданні комітету був присутній, зокрема, засновник зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук, який вимагав заборонити кінний бізнес після інциденту.

Загалом виконавчий комітет постановив:

  • заборонити перебування коней та поні, а також здійснення будь-якої діяльності з їх використанням на території центральної частини міста;
  • утворити робочу групу для з’ясування обставин поводження з тваринами та використання кінних карет у Львові;
  • робочій групі напрацювати основні умови провадження діяльності з використанням тварин у центрі міста.
ВІДЕО ДНЯ

Перше засідання робочої групи розпочнеться 27 серпня. Нині використання кінних карет у центрі Львова заборонене.

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