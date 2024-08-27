У Львові знепритомнів кінь, що возив людей на кареті: зоозахисники вимагають зупинити експлуатацію

У Львові впав і не зміг підвестися кінь у каретній упряжці, який возив людей містом посеред спекотного дня.

Зоозахисники готують заяву про жорстоке поводження з тваринами, а також вимагають у місцевої влади заборонити каретний бізнес, повідомляє організація UAnimals.

Поліція Львівщини повідомила "УП. Життя", що зараз правоохоронці "проводять перевірку", а кримінальне провадження поки що не відкрили.

ВІДЕО ДНЯ

"26 серпня посеред центральної вулиці міста впав кінь. Жінка, що керує твариною, спробувала привести її до тями – вже за кілька хвилин кінь був змушений везти пасажирів у кареті.

Коні у Львові працюють за будь-яких погодних умов – про це нам написали мешканці в особисті. За весь робочий день вони не отримують води, а одна з тварин навіть кульгає", – кажуть у зоозахисній організації UAnimals.

Юристи UAnimals повідомили, що готують заяву до поліції щодо фактів жорстокого поводження з тваринами. Також вони звернулися до Львівської міської ради та міського голови Андрія Садового з проханням заборонити каретний бізнес у місті.

Якщо власницю коней притягнуть до відповідальності, їй може загрожувати штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень.

"Андрій Садовий, а це прямо обов'язково, аби в наш час у центрі міста мучили тварин? Може, Львів дослухається до десятків петицій, обурення громади та заяв UAnimals (сьогодні надішлемо ще й офіційний лист від ГО) та врешті заборонить цей садизм? Повірте, люди мають багато приводів завітати у прекрасний Львів, окрім спостерігати за змученими тваринами", – написав засновник організації UAnimals Олександр Тодорчук.

На це відреагував заступник мера Львова Андрій Москаленко, який пообіцяв розібратися в ситуації.

"Перевіряємо всю інформацію (відео з камер). Також поспілкувалися із власницею тварин. Сьогодні буде скликано спеціальну робочу групу щодо цього випадку. Деталі повідомимо згодом", – заявив Москаленко.

27 серпня Олександр Тодорчук має долучитися до наради щодо цього випадку.

"Наголосив пану Андрію, що покаранням власниці має займатись поліція, а наше очікування від влади міста – заборона каретного бізнесу", – також написав Тодорчук.

Зоозахисники вимагають зупинити експлуатацію коней для розваг, а також просять містян писати заяви до поліції, якщо вони стануть свідками жорстокого поводження з кіньми.

Адже, за їхніми словами, подібні випадки з кіньми у Львові трапляються не вперше.

"У 2019 році у центрі міста сполохані гучним звуком тварини винесли карету на лавку з людьми. Тоді травму отримала 15-річна дівчина, а кобила Фауна зламала ноги – тварину приспали", – нагадують зоозахисники.

Нагадаємо, раніше зоозахисники врятували хвору алабайку, яку знайшли замкненою у сараї на Донеччині. Також активісти врятували зачиненого в сараї собаку породи ньюфаундленд, якого покинула родина у Бородянці.