Планування і стратегування притаманні не лише людям: коні вразили вчених у новому дослідженні

Дослідники з Великої Британії з'ясували, що коні розумніші, ніж вважалося раніше.

Виявилося, що ці тварини швидко адаптуються до гри з мінливими правилами, щоб отримати бажане, і можуть планувати свої дії.

Дослідження опублікували вчені з Університету Ноттінгем Трент (NTU) у журналі Applied Animal Behaviour Science journal, пише BBC.

У ньому брали участь 20 коней змішаних порід, які спочатку отримували ласощі за дотик носом до картки.

На другому етапі було введено "стоп-світло", і правила змінили таким чином, що винагороду давали тільки в тому випадку, якщо коні торкалися картки при вимкненому світлі.

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Це не вплинуло на поведінку коней – вони торкалися картки незалежно від стоп-світла. Так тривало до тих пір, поки правила не змінилися втретє.

На останньому етапі дослідники ввели штраф у вигляді 10-секундного тайм-ауту за дотик до картки при увімкненому стоп-сигналі.

Команда спостерігала швидку адаптацію поведінки коней, оскільки тепер вони були змушені платити ціну за помилку. Тоді всі коні швидко навчилися грати за правилами, щоб уникнути тайм-ауту, кажуть дослідники.

Коні змінили поведінку, коли на них вплинули за допомогою позитивного підкріплення та "покарання". Це продемонструвало їхню здатність до стратегічного планування: тварини міркували, що матимуть негативний наслідок у майбутньому, тому діяли за правилами гри, щоб отримати бажане.

Команда NTU була здивована тим, як швидко коні зрозуміли правила гри.

Це спростовує попередні теорії про те, що мозок коней недостатньо складний для розробки стратегії та реагує лише на безпосередні подразники.

За словами дослідників, нові висновки можуть призвести до гуманніших способів тренування коней і поліпшення їхнього добробуту.

"Тут ми наводимо нові докази, що узгоджуються з моделлю прийняття стратегічних рішень у коней. Піддослідні швидко змінювали свої реакції в парадигмі "стоп-сигнал", переходячи від нерозбірливого реагування з високим рівнем помилок до консервативного реагування з невеликою кількістю помилок, коли вводилась "ціна" помилки.

Наскільки відомо авторам, це перше свідчення, що вказує на наявність виконавчої функції вищого порядку у коней - виду, який, як вважалося, має лише помірні когнітивні здібності", – йдеться у висновку наукової статті.

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Вчені зауважили, що дослідження фінансувалося віцеканцлерами NTU і благодійною організацією The Horse Trust, та було проведене згідно із британським зоозахисним законодавством.

У випробуваннях взяли участь 7 самиць і 13 кастрованих самців коней змішаних порід віком 11-22 років, які утримувалися в університеті Ноттінгем Трент у звичних для них умовах. Загальний розпорядок дня тварин, зокрема їхній нічний сон, фізичні вправи та відпочинок, не зазнав змін.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що коти здатні горювати за померлими тваринами, попри міф про їхню "безсердечність". А мавпи, як виявилося, додумалися до створення власних "антибіотиків".