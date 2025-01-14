З центру управління польотами NASA вперше за 60 років евакуювалися всі працівники: в чому причина

Центр управління польотами космічного агентства NASA Deep Space Network у Пасадені (Лос-Анджелес) спорожнів вперше за 60 років свого існування.

NASA вирішило евакуювати лабораторію реактивного руху (JPL), частиною якої є центр управління польотами, через смертоносні пожежі в Лос-Анджелесі, пише Space.

Водночас у NASA запевняють, що попри "метушню" космічне агентство не втратило жодних даних про польоти.

Вчені, які керують Deep Space Network (DSN), змогли зберегти зв'язок із космічними кораблями, марсоходами і зондами NASA, які продовжують дослідження Сонячної системи.

"Наша неймовірна команда DSN зробила все можливе, щоб гарантувати, що жодна частинка даних не буде втрачена.

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Це було дуже емоційно. Вперше за 60 років в офісі управління місією в JPL нікого не було, тому що всім довелося переїхати в аварійний центр", – сказала представниця NASA Нікола Фокс.

Центр управління місіями Deep Space Network з 1963 року працює як комунікаційний вузол NASA для місій на Марс, Юпітер та інші ділянки космосу.

Він використовує три великі радіоантени, розташовані у Голдстоуні (США), Канберрі (Австралія) та Мадриді (Іспанія), щоб постійно підтримувати зв'язок із космічними місіями агентства.

Усі сигнали від апаратів NASA, зокрема від марсоходів, за діяльністю яких люблять стежити всі фанати космосу, проходять через Deep Space Network.

За даними Департаменту судмедекспертизи округу Лос-Анджелес станом на 13 січня, пожежі забрали життя щонайменше 24 людей у штаті Каліфорнія.

Раніше президент Зеленський наказав забезпечити 150 українським рятувальникам можливість допомогти США у подоланні смертоносних пожеж.

Нагадаємо, восени 2024 року ураган "Мілтон" змусив астронавтів NASA затриматися на борту Міжнародної космічної станції, але вони не розгубилися і зафільмували стихію з космосу.