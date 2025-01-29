На Черкащині засудили жінку, яка вкрала ялинку з могили військового

На Черкащині засудили 48-річну жінку, яка вкрала новорічну ялинку з могили військового

На Черкащині засудили 48-річну жінку, яка вкрала новорічну ялинку з могили полеглого військового та забрала її до свого помешкання.

Їй призначили 2 років позбавлення волі та звільнили від відбування покарання на підставі статей 75 та 76 Кримінального кодексу України з іспитовим строком на 1 рік, повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що у переддень нового року, 31 грудня, до поліції звернулася місцева мешканка та повідомила про крадіжку ялинки з могили чоловіка на Алеї Героїв у Черкасах.

"Завдяки оперативним діям працівників кримінального розшуку та аналізу, експертів-криміналістів та слідчих, які працювали на місці події й зібрали речові докази та необхідну інформацію вдалося встановити причетність 48-річної уродженки Луганщини, яка зізналася у скоєному", – розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області.

Раніше ми розповідали, що на Тернопільщині затримали чоловіка, якого підозрюють у здійсненні наруги над могилами військових.

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