У Чернігові дівчата танцювали під російський трек на Алеї Героїв: поліція проводить перевірку

На Алеї Героїв у Чернігові двоє дівчат танцювали під російську пісню на тлі портретів полеглих захисників. Свої розваги вони знімали на відео.

Наразі з підлітками працюють правоохоронці, повідомили у Патрульній поліції Чернігівщини.

За даними Головного управління Національної поліції у Чернігівській області, відео з танцями дівчат виявили під час моніторингу соціальних мереж.

На ролику видно, як двоє підлітків, ймовірно, ввечері, танцюють під пісню музичного гурту "Воровайки", який працює та виступає в РФ, а позаду них – стенди із портретами загиблих військових.

За цим фактом поліція розпочала перевірку.

Згодом правоохоронці встановили особи дівчат – ними виявилися 14-річні учениці місцевої гімназії.

"Патрульні повідомили про подію співробітників ювенальної превенції, які надалі запросили неповнолітніх разом з їхніми батьками до місцевого відділку поліції для проведення профілактичної бесіди, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

Повага до пам’яті полеглих Героїв – наш обов’язок. Дотримуймося культури поведінки і пам’ятаймо: навіть легковажний вчинок може мати наслідки", – наголосили у патрульній поліції Чернігівщини.

Раніше у Дніпрі 17-річна дівчина танцювала на могилах під російський трек. Її притягнули до адміністративної відповідальності.