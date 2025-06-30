У Чорнобильському заповіднику показали окопи часів Другої світової війни

У Чорнобильській зоні знайшли польові укріплення часів Другої світової війни. Окопи майже зрівнялися з рельєфом і стали прихистком для тварин.

Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Під час обстеження території поблизу села Новосілки співробітники наукового відділу натрапили на лінію окопів довжиною близько 200 метрів.

Зараз вона майже злилася з рельєфом місцевості. Зсуви ґрунту, рослинність і дикі тварини змінюють обриси колишніх траншей.

Денис Вишневський, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook Денис Вишневський, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook Денис Вишневський, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

РЕКЛАМА:

Один з окопів став прихистком для лисиці, яка влаштувала в його стіні нору. А на буствері (фортифікація для захисту бійців під час бойових дій) мурахи звели свій мурашник.

"Життя триває, залишаючи поверх старих шрамів нові сліди…" – зазначили у Чорнобильському заповіднику.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження на міні підірвався червонокнижний кінь Пржевальського. Його тіло знайшли поблизу колишніх позицій російських окупантів.