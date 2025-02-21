Державний центр зайнятості: В Україні найбільший брак кадрів відчуває сфера освіти

У Державному центрі зайнятості розповіли, у якій сфері спостерігали найбільший брак кадрів у минулому році

У 2024 році в Україні найбільший дефіцит кадрів спостерігали в освіті. Ця сфера потребувала близько 25 тисяч працівників.

Така тенденція також зберігалася на початку 2025-го – впродовж січня дефіцит склав 1,5 тисячі працівників, зокрема, у дошкільній освіті – 800.

Про це "Радіо Свобода" повідомили у Державному центрі зайнятості.

За словами заступника директора центру Станіслава Павленка, основними причинами дефіциту кадрів є:

воєнні дії;

міграція чи переїзд;

мобілізація;

безробіття.

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У "трійці лідерів", де відчутно дефіцит працівників, також опинилися переробна промисловість (наразі тут відкрито 9 тисяч вакансій) та сфера розміщення і харчування (тут пропонують роботу трьом тисячам осіб).

"За багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому шукачі роботи не володіють необхідними вміннями та навичками.

Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладнюється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні їхня частка зросла до 81%", – каже розповів Станіслав Павленко.

Станом на 19 лютого 2025 року на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує дані Державної служби зайнятості та 6 провідних українських сайтів для пошуку роботи, було розміщено 217 тисяч вакансій. Середня зарплата становить 23 тисячі гривень, додали у центрі.

Нагадаємо у 2025 році розмір щомісячної доплати для педагогів відрізнятиметься залежно від їхнього обсягу навантаження чи роботи. Однак надбавка не може бути нижчою за 1300 гривень до сплати податків.

Раніше ми розповідали, хто її зможе отримати та як нараховуватимуть доплату.