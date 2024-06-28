Який мобілізаційний вік в Україні і коли на службу можуть призвати чоловіків до 25 років? Пояснює юрист

Усіх військовозобов'язаних, які придатні до служби за станом здоров'я та віком, зараховують до запасу Збройних Сил. Це чоловіки, які стоять на військовому обліку, і ще не досягли граничного віку перебування на службі. Із них складається мобілізаційний резерв.

Після того, як військовозобовʼязаний досягає граничного віку, його виключають з обліку і він не може служити у жодному виді війська. За винятком, якщо не виявив бажання продовжити службу.

До якого віку чоловіки підлягають мобілізації і в яких випадках можуть призвати до 25 років "УП. Життя" розбиралася разом з адвокатом юридичної компанії "Міллер" Андрієм Новаком.

Який граничний вік служби у Збройних Силах?

Запас ЗСУ поділяється на дві категорії. До першої належать люди, які проходили військову службу і здобули під час неї військово-облікову спеціальність.

У запасі другої категорії перебувають військовозобов’язані, які не мають досвіду служби чи навчання у військовому виші. Якщо таку людину призивають, вона отримує звання рекрута.

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Під час воєнного стану чоловіки, які мають звання рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу можуть служити у ЗСУ до 60 років. А військовослужбовці вищого офіцерського складу – до 65 років.

У мирний час граничний вік служби для військовозобов’язаних першої категорії різний і залежить від звання.

Мобілізувати ж із запасу можуть лише чоловіків до 60 років. Це стосується як тих, хто раніше не служив у війську (друга категорія), так і тих, хто вже має військові звання (рядовий, сержантський, старшинський, молодший та старший офіцерський склад).

Звання рядового складу – це солдати та старші солдати. Звання солдата отримують військові, які пройшли базову військову підготовку (БЗВП).

А звання старшого солдата через пів року служби отримують підготовлені солдати, якщо це звання передбачає штатно-посадова категорія. Тобто, якщо воно потрібне для певної військової посади.

Звання офіцерського складу отримують військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові кафедри. Або ж первинне офіцерське звання – молодший лейтенант, можуть отримати ті військовослужбовці сержантського складу, які мають значний досвід участі в бойових діях.

За законом "Про військовий обовʼязок і військову службу", військові, які досягли граничного віку, можуть на 5 років продовжити службу за власним бажанням. Умови – хороша професійна підготовка, великий досвід у бойових діях та "придатність" за висновком ВЛК.

Мобілізувати можуть лише чоловіків до 60 років, які не мають підстав для відстрочки Mehaniq/depositphotos

З якого віку можуть мобілізувати під час воєнного стану?

Військовозобов'язані, тобто люди, які підлягають мобілізації – це "придатні" чоловіки віком від 25 років, пояснює юрист Андрій Новак. Про це йдеться у відповідному законі.

Чоловіки з 18 до 25 зараховуються до категорії призовників – приписуються до призовної дільниці і можуть піти служити до війська добровільно за контрактом.

Однак є винятки. Якщо чоловіка такого віку раніше визнали "обмежено придатним" за станом здоров'я, то з категорії призовників він перейшов до категорії військовозобов’язаних.

"Обмежено придатний – це непридатний до служби у мирний час, тобто непридатний для строкової служби, але придатний у воєнний час. Зараз такий статус прибрали, але людей, які належали до цієї категорії, не знімають з військового обліку. Вони залишаються військовозобов'язаними навіть, якщо їм менше 25 років", – пояснює Андрій Новак.

За словами юриста, якщо чоловік пройшов військово-лікарську комісію у молодшому віці, і йому присвоїли статус обмежено придатного до служби, він – військовозобов’язаний, і підлягає мобілізації.

З військового обліку можуть зняти, якщо пройти ВЛК повторно й отримати новий статус – непридатного до служби. Або ж придатного до служби лише у ТЦК та СП, військових частинах, військових вишах, медичних підрозділах, чи статус "повністю придатного" і залишитися військовозобов’язаним.

Мобілізувати чоловіка, молодшого за 25 років, також можуть, якщо він пройшов строкову військову службу у мирний час. Зараз такий вид служби скасували. А також тих, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру і отримав певну військово-облікову спеціальність.

За законом, чоловіків віком до 25 років не мобілізуватимуть, якщо ті пройшли базову військову підготовку. Вона має стати заміною строкової служби. Однак БЗВП запровадять лише з 1 вересня 2025 року, і це – біла пляма у законодавстві, каже юрист.

"Військовозобов'язані хлопці, які закінчили базову підготовку до 25 років, не підпадають під мобілізацію. Але закон нічого не говорить про те, що робити тим, хто її не пройшов, адже БЗВП ще не буде до вересня 2025-го. Тому, відповідно, їх можуть мобілізовувати, якщо вони не мають підстав для відстрочки", – говорить Андрій Новак.

Раніше ми розповідали, які підстави для відстрочки передбачає новий закон і як буде проходити базова військова підготовка.

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