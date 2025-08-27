Усі розділи
Підтримати УП

Студенти можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку через "Дію": як це зробити

Альона Павлюк — 27 серпня, 17:09
Студенти можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку через Дію: як це зробити
У Дії можна реєструвати місце проживання в гуртожитку
leungchopan/Depositphotos

Студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн – через портал "Дія".

Послуга вже доступна для здобувачів освіти 23 вишів, повідомили у пресслужбі сервісу.

Раніше для зміни місця проживання студенти збирали пакет документів і йшли з ним до ЦНАПу. Тепер це можна зробити через "Дію".

Щоб скористатися послугою:

  • авторизуйтесь на порталі "Дія";
  • оберіть в особистому кабінеті "Послуги – Усі послуги – Зміна місця проживання";
  • перевірте особисті дані та вкажіть, що бажаєте зареєструвати місце проживання у гуртожитку;
  • оберіть свій навчальний заклад та адресу гуртожитку;
  • якщо ви підписували паперовий договір про поселення, вкажіть його номер та дату підписання;
  • підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Дія.Підписом.

Коли університет схвалить заяву, необхідно оплатити послугу та очікувати на рішення про реєстрацію. Статус заяви можна переглянути в кабінеті на порталі "Дія".

РЕКЛАМА:

Скористатися послугою можуть невійськовозобов'язані студенти, які мають РНОКПП (податковий код) та підписали договір про проживання в гуртожитку.

Зареєструвати місце проживання в гуртожитку через "Дію" наразі можна здобувачам освіти таких вишів:

  • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка;
  • Київський національний економічний університет;
  • Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";
  • Національний університет "Львівська Політехніка";
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія";
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
  • Національний університет "Одеська юридична академія";
  • Полтавський державний аграрний університет;
  • Білоцерківський національний аграрний університет;
  • Центральноукраїнський національний технічний університет;
  • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
  • Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
  • Уманський національний університет;
  • Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
  • Західноукраїнський національний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Сумський національний аграрний університет.

Раніше ми розповідали, як батькам першокласників отримати виплату за "Пакунок школяра" через "Дію".

Читайте також :
Як отримати грант на навчання в Дії і скористатися ним? Пояснення
Реклама:

Головне сьогодні