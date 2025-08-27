Студенти можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку через "Дію": як це зробити

У Дії можна реєструвати місце проживання в гуртожитку

Студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн – через портал "Дія".

Послуга вже доступна для здобувачів освіти 23 вишів, повідомили у пресслужбі сервісу.

Раніше для зміни місця проживання студенти збирали пакет документів і йшли з ним до ЦНАПу. Тепер це можна зробити через "Дію".

Щоб скористатися послугою:

авторизуйтесь на порталі "Дія";

оберіть в особистому кабінеті "Послуги – Усі послуги – Зміна місця проживання";

перевірте особисті дані та вкажіть, що бажаєте зареєструвати місце проживання у гуртожитку;

оберіть свій навчальний заклад та адресу гуртожитку;

якщо ви підписували паперовий договір про поселення, вкажіть його номер та дату підписання;

підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Дія.Підписом.

Коли університет схвалить заяву, необхідно оплатити послугу та очікувати на рішення про реєстрацію. Статус заяви можна переглянути в кабінеті на порталі "Дія".

Скористатися послугою можуть невійськовозобов'язані студенти, які мають РНОКПП (податковий код) та підписали договір про проживання в гуртожитку.

Зареєструвати місце проживання в гуртожитку через "Дію" наразі можна здобувачам освіти таких вишів:

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка;

Київський національний економічний університет;

Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";

Національний університет "Львівська Політехніка";

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Національний університет "Одеська юридична академія";

Полтавський державний аграрний університет;

Білоцерківський національний аграрний університет;

Центральноукраїнський національний технічний університет;

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

Київський національний університет технологій та дизайну;

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Уманський національний університет;

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

Західноукраїнський національний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Сумський національний аграрний університет.

