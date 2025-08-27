Студенти можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку через "Дію": як це зробити
Студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн – через портал "Дія".
Послуга вже доступна для здобувачів освіти 23 вишів, повідомили у пресслужбі сервісу.
Раніше для зміни місця проживання студенти збирали пакет документів і йшли з ним до ЦНАПу. Тепер це можна зробити через "Дію".
Щоб скористатися послугою:
- авторизуйтесь на порталі "Дія";
- оберіть в особистому кабінеті "Послуги – Усі послуги – Зміна місця проживання";
- перевірте особисті дані та вкажіть, що бажаєте зареєструвати місце проживання у гуртожитку;
- оберіть свій навчальний заклад та адресу гуртожитку;
- якщо ви підписували паперовий договір про поселення, вкажіть його номер та дату підписання;
- підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Дія.Підписом.
Коли університет схвалить заяву, необхідно оплатити послугу та очікувати на рішення про реєстрацію. Статус заяви можна переглянути в кабінеті на порталі "Дія".
Скористатися послугою можуть невійськовозобов'язані студенти, які мають РНОКПП (податковий код) та підписали договір про проживання в гуртожитку.
Зареєструвати місце проживання в гуртожитку через "Дію" наразі можна здобувачам освіти таких вишів:
- Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка;
- Київський національний економічний університет;
- Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";
- Національний університет "Львівська Політехніка";
- Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
- Національний університет "Одеська юридична академія";
- Полтавський державний аграрний університет;
- Білоцерківський національний аграрний університет;
- Центральноукраїнський національний технічний університет;
- Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
- Київський національний університет технологій та дизайну;
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
- Уманський національний університет;
- Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
- Західноукраїнський національний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Сумський національний аграрний університет.
