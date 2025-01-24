У "Дії" стартувало бета-тестування нових послуг для ветеранів і родин загиблих захисників

У "Дії" з’являться нові послуги для ветеранів та родин загиблих

На порталі "Дія" розпочали бета-тестування нових електронних послуг для ветеранів і родин загиблих.

Йдеться про отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

"Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких.

Ветерани та родини загиблих (померлих) захисників та захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики – електронний кабінет для опрацювання таких заяв", – каже міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

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Раніше ми розповідали, як сім’ї загиблих чи поранених військових можуть отримати грошову допомогу від держави.