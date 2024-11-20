Рада дозволила демобілізацію для неповнорідних родичів загиблих чи зниклих безвісти захисників

Раніше право на демобілізацію мали лише повнорідні брати та сестри

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11531, яким розширили перелік людей, які можуть претендувати на відстрочку від призову на військову службу.

Відтепер право на звільнення з військової служби з причин загибелі чи зникнення безвісти під час участі в бойових діях також матимуть неповнорідні брати чи сестри.

"За" проголосували 308 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Раніше право на демобілізацію у зв’язку із загибеллю чи зникненням безвісти родича, який служить у Збройних силах, мали лише повнорідні брати і сестри – ті, які мають спільними батька та матір.

"Головне наукове експертне управління Апарату ВРУ у висновку зазначило і те, що таким підходом військовозобов’язані, у яких загинули чи зникли безвісти неповнорідні брат та (або сестра), ставляться у нерівні умови стосовно тих військовозобов’язаних, у яких відповідна втрата сталася із повнорідними братом та (або) сестрою", – обґрунтували необхідність зміни до закону в пояснювальній записці проєкту.

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Автори законопроєкту додали, що, за Сімейним кодексом, рідними братами та сестрами вважають як повнорідних, так і неповнорідних родичів.

Вони стверджують, що наявність у братів і сестер тільки одного спільного кровного родича (батька або матері) не впливає на ступінь їхньої спорідненості.

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Раніше парламентарі дозволили відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер.

За словами Железняка, загалом це третє виправлення помилки, яку раніше допустили в ухваленому законі про мобілізацію.