У "Дії" запустили Сертифікат неодруженого чи неодруженої для пошуку кохання: що він дозволяє

До Дня закоханих у "Дії" запустили Сертифікат неодруженого чи неодруженої, який можна використовувати для пошуку кохання.

Щоб новий сертифікат зʼявився в "Дії", потрібно оновити застосунок, повідомили в соцмережах "Дії".

"Неодружені – теж статус. Залишайтеся повністю щирими в пошуках кохання – з Дією. Додали новий документ у застосунок, який підтягує докази про ваш незаміжній і неодружений статус просто з реєстру ДРАЦС", – кажуть розробники.

Документ можна адаптувати під себе: завантажити найкраще фото, вибрати дизайн, вказати інтереси.

Якщо ж користувач знайде метч (потенційну "другу половинку") – можна обмінятися QR-кодами в "Дії" та поширити в соцмережах спільну закохану картинку із застосунку.

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Розробники уточнюють, що документ не має юридичної сили, а "просто романтизує пошук одне одного" в буремні часи.

Якщо невдовзі неодружений користувач прийме пропозицію Шлюбу онлайн, Сертифікат неодруженого зміниться на Сертифікат зарученого чи зарученої.

"Документ засвідчує, що ваше серце та безіменний палець вільні. Користуйтеся ним там, де чекаєте на взаємність почуттів.

Показуйте його в соцмережах – можливо, прилетить той самий вогник, після якого народжуються діти", – додають розробники.

Сервіс розробляли Мінцифри спільно з Міністерство юстиції України та ДП "НАІС".

Нагадаємо, торік у "Дії" з’явилася можливість взяти шлюб по відеозв’язку.