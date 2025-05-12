У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, що затонув: дітей розшукує поліція

У Дніпрі група підлітків знімала на відео чоловіка, який тонув у водоймі. Він загинув.

Тепер свідків трагедії розшукують правоохоронці, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області.

За даними поліції, 10 травня в одному з кар’єрів місцеві мешканці Дніпра виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це вони повідомили на лінію "102".

Після отримання звернення поліцейські виявили відео, де, ймовірно, підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, утім не надали йому жодної допомоги.

Відео опублікували у місцевих Telegram-каналах. На ньому чутно голоси підлітків, які спостерігають за чоловіком у воді та нецензурно висловлюються.

РЕКЛАМА:

"Вилазь, зараз потонеш, давай сюда", – вигукує один із хлопців.

Наразі поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 136 Кримінального кодексу України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Раніше ми розповідали, що на Харківщині в басейні потонув 2-річний хлопчик. Малюк разом із родиною відпочивав на одній із тамтешніх баз.