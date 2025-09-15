У застосунку Армія+ додали ще п’ять нових рапортів і довідник Армія ID

Для того, шоб рапорти з'явились у додатку, необхідно його оновити

У застосунку Армія+ з’явилася можливість подати п’ять нових рапортів. Вони стосуються отримання одноразової грошової допомоги, донації крові, звільнення зі служби за віком та отримання довідок.

Нові рапорти стануть доступними після оновлення застосунку у App Store чи Play Market, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Йдеться про такі нові шаблони:

рапорт на одноразову грошову допомогу (у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності через травму під час служби);

рапорт на донацію крові для тих, хто хоче стати донором. Після здачі крові військовий отримує право на додатковий день відпочинку або може додати його до майбутньої відпустки;

рапорт на довідку про доходи для оформлення, наприклад, візи, кредиту чи податкової знижки;

рапорт на довідку про обставини травми (Додаток 5), щоб підтвердити обставини отримання поранення, контузії чи каліцтва;

рапорт на звільнення за досягненням граничного віку для військовослужбовців, які досягли вікової межі та хочуть звільнитися зі служби.

"Також змінився компонент додавання файлів у рапорті на зміну місця служби у ЗСУ та НГУ. Тепер під час завантаження документів застосунок може розпізнати та відсканувати їх через камеру та попереджає, якщо додано дублікати", – додають у відомстві.

Загалом з моменту запуску Армія+ військові подали вже 860 тисяч електронних рапортів.

Окрім цього, у застосунку з’явився довідник Армія ID. Він доступний у розділі "меню" і дозволяє зберігати кілька Армія ID – це 9-значні номери військовослужбовців, через які можна подавати електронні рапорти в Армія+.

"Далі при створенні документа достатньо обрати потрібний Армія ID із переліку. Наприклад, якщо командир пішов у відпустку, можна одразу підставити збережений ID тимчасово виконувача обов’язків.

Також можна керувати довідником: додавати нові записи чи видаляти застарілі", – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у застосунку "Армія+" з'явився новий навчальний курс, присвячений формуванню бойової традиції в Україні та історичному шляху, який подолало українське військо.