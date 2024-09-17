"Я – ґвалтівник": француз, який понад 10 років влаштовував зґвалтування своєї дружини, зізнався у скоєному

Постраждала Жизель Пеліко наполягла на відкритих судових засіданнях, адже бажає розповісти про злочини

71-річний француз Домінік Пеліко, якого обвинувачують в організації десятків випадків зґвалтувань власної дружини, визнав свою провину.

У суді чоловік зізнався численних злочинах, скоєних протягом 11 років, повідомляє The Washington Post.

Ще щонайменше 35 обвинувачених чоловіків, які за згодою Домініка Пеліко вчиняли насилля щодо його дружини Жизель, заперечують звинувачення. Вони стверджують, нібито вважали, що запрошення – частина сексуальних фантазій подружжя, інформує Le Monde.

"Я ґвалтівник, як і всі в цій кімнаті. Вони не можуть сказати інакше", – сказав 71-річний Пеліко в залі суду.

Він засвідчив, що ніколи не примушував інших чоловіків робити що-небудь.

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"Вони самі мене шукали. Мене питали, я казав "так". На жодного з них я не одягав наручників, щоб змусити їх прийти", – додав Домінік Пеліко.

Раніше слідство встановило, що Жизель Пеліко постраждала від щонайменше 92 випадків зґвалтування невідомими людьми, які спланував її чоловік Домінік.

За словами прокурорів, за допомогою інтернету француз знаходив охочих вчинити злочин і запрошував їх до себе додому. Своїй дружині без її відома він давав подрібнені седативні препарати, через які жінка була непритомною.

Аби не розбудити Жизель, її чоловік встановлював суворі "правила", яких мали дотримуватися охочі зґвалтувати його дружину. Зокрема, насильникам було заборонено мати на собі аромат парфумів чи диму.

Жизель стверджує, що не знала про неодноразові зґвалтування, але відчувала тривожні симптоми, зокрема втрату пам’яті, волосся, біль у животі та мала запалення шийки матки.

Жінка вважала, що ці симптоми можуть свідчити про хворобу Альцгеймера або рак.

Поліції вдалося встановити особи 50 із 72 чоловіків, які вчиняли насилля щодо Жизель. Вони разом з Домініком постануть перед судом. Переважній більшості підсудних загрожує до 20 років позбавлення волі.

Жизель Пеліко наполягла на тому, аби судові засідання відбувалися у відкритому режимі. Свою позицію постраждала пояснила бажанням розповісти світові про злочини.

Очікується, що суд ухвалить остаточне рішення щодо обвинувачених чоловіків наприкінці грудня 2024 року.