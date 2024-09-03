У Франції чоловік понад 10 років організовував групові зґвалтування своєї дружини: тепер його судять

У Франції судять чоловіка, який організовував зґвалтування дружини за участі десятків інших чоловіків

У Франції 71-річного Домініка П. звинувачують у тому, що протягом більш ніж десять років він ґвалтував свою дружину і пропонував іншим чоловікам робити те саме. Наразі над чоловіком почався судовий процес.

Про це повідомляють BBC та The Guardian.

Домінік П. використовував інтернет, щоб знаходити незнайомих людей, запрошувати їх до свого дому. Там він пропонувати їм зґвалтувати свою дружину, яка перебувала під дією ліків і не знала, що відбувається.

Поліція виявила, що щонайменше 92 випадки зґвалтувань були скоєні 72 різними чоловіками. З них 50 були ідентифіковані, і тепер вони також постануть перед судом разом із Домініком П.

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Жінка, якій зараз 72 роки, дізналася про ці зґвалтування лише у 2020 році, коли їй про це повідомила поліція. Її адвокат сказав, що судовий процес буде для неї "жахливим випробуванням", оскільки вона вперше побачить відеодокази, на яких зафіксовані ці зґвалтування.

Викрити цю історію вдалося у вересні 2020 року, коли охоронець у торговому центрі помітив Домініка П., який таємно намагався зняти відео під спідницями жінок. Після цього поліція провела обшук у його будинку і знайшла сотні фотографій та відео, на яких його дружина є непритомною.

Слідчі також виявили переписку на одному з вебсайтів, де Домінік П. домовлявся з іншими чоловіками, щоб вони приходили до нього додому і ґвалтували його дружину. Він зізнався, що давав їй дуже сильні ліки, які позбавляли жінку можливості захищатися або усвідомлювати, що відбувається.

Домінік П. не тільки сам брав участь у цих злочинах, але й знімав їх на відео та підбурював інших чоловіків, використовуючи принизливі слова. Грошей за це він не брав.

Звинувачувані чоловіки віком від 26 до 74 років були людьми з різних соціальних прошарків. Більшість із них взяли участь у зґвалтуванні лише один раз, але деякі робили це до шести разів.

Вони виправдовувалися тим, що допомагали парі реалізувати їхні фантазії, але Домінік П. визнав, що всі знали, що його дружина була під дією препаратів і не мала жодного уявлення про те, що відбувається.

Домінік П. зізнався, що він сам був зґвалтований у дитинстві.

Його також звинувачують у вбивстві у 1991 році, а також у спробі зґвалтування у 1999 році.

Судовий процес над ним триватиме до 20 грудня.

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