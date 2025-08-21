У Франції помер блогер, який зазнавав знущань та насильства у прямому ефірі

Рафаель Гравен, відомий за псевдонімом Жан Порманов, помер у віці 46 років

У Франції розслідують смерть блогера, який став популярним завдяки прямим трансляціям, де його б’ють та принижують.

Про це пишуть The Guardian та Independent.

46-річного чоловіка знайшли мертвим у своєму будинку в селі Конте у Франції. Він помер під час 10-денної прямої трансляції, під час якої зазнавав насильства та мало спав.

У мережі чоловік був відомий за псевдонімом Жан Порманов, хоча його справжнє ім’я – Рафаель Гравен. Він регулярно вів трансляції на платформі Kick, де його принижували інші стрімери на очах у глядачів.

На уривках з відео видно, як чоловіка б’ють, ображають, душать, обливають фарбою та олією, а також стріляють у нього з пейнтбольної рушниці. Щоправда, незрозуміло, чи Порманов добровільно погоджувався на насильство, чи був змушений його терпіти.

Адвокат одного з блогерів, який часто брав участь у подібних зніманнях, запевняє, що "сцени були постановними".

Поліція вже розпочала розслідування справи. Тіло чоловіка відправили на розтин, який повинен встановити причини смерті.

"Смерть Жана Порманова та насильство, яке він пережив, абсолютно жахливі», – написала у X заступниця міністра цифрових технологій Франції Клара Шаппаз.

Французький підрозділ платформи Kick оголосив, що співпрацюватиме з владою та проведе перевірку контенту.

"Нашим пріоритетом є забезпечення безпечного середовища на Kick. Усі співстрімери, які брали участь у цій прямій трансляції, були заблоковані на час розслідування, яке триває", – зазначили представники компанії.

