Хотів вразити підписників: у Києві 19-річний блогер зачепився за вагон метро, а потім впав на колію

У Києві 19-річний блогер зачепився за вагон метро, а невдовзі впав на колію. Юнак фіксував це на відео, щоб вразити своїх підписників.

Його госпіталізували до медичного закладу, повідомили в Київському метрополітені.

У підприємстві розповіли, що інцидент трапився в тунелі між станціями "Палац "Україна"-"Либідська". Хлопець стояв позаду вагону, зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав.

Внаслідок падіння зачепер отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та множинні забої. Лікарі швидкої надали йому першу допомогу та госпіталізували до медичного закладу. Надалі цим випадком займатимуться правоохоронці.

Наслідки такої "розваги" були неприємними і для пасажирів, які перебували на платформі – через інцидент рух поїздів на "синій" лінії тимчасово зупиняли. Вони могли курсувати лише на ділянці між станціями "Героїв Дніпра" та "Олімпійська".

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Фахівці Київського метрополітену закликають: якщо ви побачили зачепера, негайно повідомте про це черговому персоналу. Обов’язково вкажіть, у якому напрямку він рухався. На наступній станції на порушника вже чекатимуть працівники поліції для затримання.

Спеціалісти наголошують, що зачепінг – це не розвага, а пряма загроза життю. Про це свідчать такі фактори, як-от:

висока напруга контактної рейки – вона сягає 825 Вольт. Навіть короткочасний дотик до неї може призвести до ураження струмом із можливим летальним наслідком;

непередбачуваний рух потяга – він може несподівано зупинитися або різко змінити швидкість. У такому випадку людина, яка перебуває зовні – на даху, між вагонами, будь-де ззаду чи спереду – практично не має шансів втриматися. Це призведе на падіння на колії, де висока напруга, або безпосередньо під колеса поїзда;

обмежені габарити тунелю метрополітену – вони призначені винятково для вагонів.

Раніше на Київщині померла 14-річна дівчина – її уразило струмом на даху потяга.