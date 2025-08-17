"Руйнує основу суспільства": в Івано-Франківську намагалися зірвати відкриття простору для ЛГБТ+ людей

Громадська організація "Інсайт" заявила про спробу невідомої групи людей зірвати відкриття простору для ЛГБТ+ спільноти в Івано-Франківську.

Там назвали ці дії "насильницькими", а також "залякуванням на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ людей".

Активісти розповіли, що 16 серпня в Івано-Франківську планували відкрити ком’юніті-простору, який створили для проведення лекцій, тренінгів, кінопереглядів, розважальних заходів та об’єднання ЛГБТ+ людей, інформує "Суспільне. Івано-Франківськ".

В "Інсайт" заявили, що на події з’явилися "радикально налаштовані чоловіки", які нібито понад годину не дозволяли пройти всередину приміщення керівниці регіонального розвитку організації Олені Григоряк і координаторці Євгенії Громовій. При цьому невідомі "вимагали, щоб їх пустили" до простору.

Олена Григоряк заявила, що група невідомих чоловіків "висловлювалася проти ЛГБТ-спільноти", а також казали, "що в цьому місті ЛГБТ-події – не те, що їм подобається".

"Дії цих молодих чоловіків створювали атмосферу психологічного тиску, небезпеки та фактично перешкоджали проведенню заходу", – стверджують організатори.

Вони додали, що зрештою запланований захід вдалося провести. Однак представники "Інсайту" звернулися до правоохоронців із заявою про залякування та напад на ЛГБТ-спільноту за ознакою нетерпимості.

Речниця Головного управління поліції Івано-Франківської області Христина Максимчак повідомила, що звернення зареєстрували, а на місце події виїжджали правоохоронці.

"Правову кваліфікацію буде надано після завершення перевірки", – додала Максимчак.

Згодом в організації "Тризуб" імені Степана Бандери заявили, що на заході була присутня "свідома молодь", яка "мирно висловила свою позицію на захист традиційних цінностей і християнської моралі".

Там заперечили заяви про нібито блокування руху організаторок події.

"Варто підкреслити, що заходи ЛГБТ-організацій, які називають "переглядом фільмів", "дружніми зустрічами" чи "чаюванням", насправді не обмежуються простим спілкуванням. На кожному з них постійно присутній елемент просування ЛГБТ-ідеології, яка подається під виглядом культурної чи освітньої діяльності. Це прихована форма пропаганди, мета якої – закріпити в нашому суспільстві чужі цінності [...]

Ми проти того, щоб під прикриттям "культурних заходів" поширювали те, що суперечить нашим традиціям і руйнує основу суспільства. Україна стоїть на християнській моралі та родині – і саме це є нашим фундаментом і майбутнім" – прокоментували в організації.

Нагадаємо, в червні 2025 року в Києві відбулися сутички під час лекторію "КиївПрайду" після того, як захід довелося перенести через загрозу теракту. У поліції заявили, що відкрили провадження через те, що військовий ударив правоохоронця протезом.