У Києві провели "Марш рівності": до нього долучилися зірки, військові і дипломати

У Києві провели "Марш рівності" – ходу на підтримку прав для представників ЛГБТ-спільноти. Під час заходу вулицями Києва пройшлися 1500 учасників.

Про це в соцмережах розповіли організатори події "КиївПрайд".

Марш розпочався поблизу Музею історії міста Києва з хвилини мовчання на честь пам’яті загиблих українців та українок. Згодом хода рушила центром столиці.

"Ми дякуємо за величезну підтримку всім учасницям та учасникам, представницям та представникам дипломатичних місій, міжнародних та українських організацій.

Сьогодні в нас особливо багато приводів для гордості! Ми пишаємося всіма вами! Дякуємо за вашу сміливість та готовність боротися за рівні права для всіх людей. Адже памʼятаємо, що права не дають – права беруть", – написали в "КиївПрайді".

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До колони долучилися зірки шоубізнесу, лідери думок, військовослужбовці та представники іноземних дипломатичних місій в Україні, як-от працівники посольств Канади, Великої Британії, Німеччини, Литви та інших країн.

Фото: "КиївПрайд"/Facebook Фото: "КиївПрайд"/Facebook Фото: "КиївПрайд"/Facebook

Участь у Марші взяв ветеран та голова громадської організації "Військові ЛГБТ+ за рівні права" Віктор Пилипенко, а також колишній захисник Дмитро Павлов, який отримав поранення на Бахмутському напрямку.

"Я пішов свідомо захищати Україну. Тепер я хочу, щоб країна стала на захист моїх прав, в яких я обмежений. Я не можу створити сім’ю з людиною, яку кохаю, провідати її в лікарні, якщо щось трапиться", – розповів ветеран Дмитро "Суспільному. Київ".

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Одночасно на Майдані Незалежності провели "Ходу на захист сім’ї, дітей та України", яку організувала громадська організація "Всі разом". Там заявили, що подію запланували як "мирну акцію протесту на спротив так званого "гей-параду".

За дотриманням порядку на обох заходах слідкували працівники правоохоронних органів. Крім того, на час акцій тимчасово закривали вхід та вихід станції метро "Театральна" та обмежували рух транспорту центром міста.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві червень оголосили Місяцем Гордості. Протягом цього періоду в столиці провели низку подій, зокрема Марш рівності та лекторій.

Фокусом цьогорічного Місяця гордості стало посилення євроінтеграційного курсу України. Заходи проводять під офіційним девізом Європейського союзу "Єдність у різноманітті".