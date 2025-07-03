"Важливий прецедент": український суд вперше визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками

Пара каже, що не очікувала на таке рішення суду

Деснянський районний суд Києва визнав наявність фактичних шлюбних відносин між подружжям чоловіків – першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем і його партнером, громадським активістом Тимуром Левчуком.

Це перше подібне рішення для України, повідомили в громадській організації "Інсайт".

У червні 2024 року дипломата Зоряна Кіся призначили першим секретарем українського посольства в Ізраїлі. Посада передбачала, що він має поїхати у довготривале відрядження за кордон.

Зорян хотів узяти зі собою як чоловіка свого партнера Тимура Левчука, однак у Міністерстві закордонних справ України йому в цьому відмовили. У відомстві послалися на національне законодавство, яке визначає шлюбом лише союз жінки та чоловіка.

Відтак Зорян Кісь звернувся до суду, аби той визнав між ним та Тимуром Левчуком фактичні шлюбні відносини – проживання однією сім’єю без офіційного узаконення.

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Заяву до Деснянського суду подали у вересні 2024 року, однак тоді провадження відмовилися відкривати. Справа дійшла до Верховного Суду, який зобов’язав першу інстанцію відкрити провадження.

Деснянський суд зробив це 7 травня 2025 року, а вже 10 червня ухвалив рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю – фактичних шлюбних відносин.

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Доказом подружніх відносин стало те, що Зорян і Тимур проживають разом з 2013 року. Крім того, у 2017 році вони провели весільну церемонію в Україні, а у 2021-му – уклали офіційний шлюб у США.

У рішенні суд спирався на Конституцію, а також практику Європейського суду з прав людини, зокрема у справі проти України.

"Це рішення створює важливий прецедент у справі правового визнання одностатевих стосунків в Україні. На тлі відсутності законодавчо закріплених інститутів (реєстрованих партнерств чи шлюбів), судове визнання факту сімейних відносин – це наразі єдиний інструмент захисту прав таких пар", – наголосили в "Інсайті".

Як подружжя відреагувало на рішення суду?

Рішення суду здивувало партнерів.

"Відверто кажучи, ми не очікували, що суд визнає наявність фактичних шлюбних відносин між нами", – розповів "УП. Життя" Зорян Кісь.

Ба більше, несподіванкою для партнерів стало те, що в рішенні для опису їхніх стосунків використали формулювання "будучи пов’язані спільним побутом, який ґрунтується на спільному бюджеті, почуттях взаємоповаги та любові один до одного".

"Принаймні, тепер ніхто не може сумніватись у щирості наших почуттів – ми дійсно любимо одне одного", – наголошує Зорян.

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Він зауважив, що рішення суду набере законної сили 10 липня, тому пара не поспішає говорити про те, як воно вплине на їхнє подружжя. При цьому Кісь вважає, що найближчим часом МЗС зіткнеться з "шаленим тиском" з боку представників консервативних кіл.

"Для нас це рішення – великий крок уперед в нашій боротьбі за право бути собою. Ми впевнені, що воно буде підтримкою для тисяч інших одностатевих пар в Україні, зокрема – для тих, де обоє чи один із партнерів/партнерок воюють за право України бути собою [...]

Хоча це дійсно безпрецедентне, історичне рішення українського суду, воно не замінить необхідного законодавства про цивільні партнерства.

ГО "Точка опори", засновниками якої ми є, разом з народними депутатами, підготувала відповідний законопроєкт №9103, але наразі, на жаль, "немає політичної волі" для його ухвалення", – підсумував Зорян.

Що відомо про подружжя Зоряна та Тимура?

Історія кохання Зоряна Кіся та Тимура Левченка розпочалася у 2012 році, коли чоловіки познайомилися на дискусії про ЛГБТ у Києві. Вони розповідали, що тоді були єдиними, хто розмовляв українською.

Після шести місяців листувань Зорян навідався додому до Тимура з коробкою фломастерів – останній скаржився, що не мав чим малювати агітаційний плакат.

"Щоправда, пізніше ми виявили, що жоден маркер із тієї коробки не пише. Але жест все одно був красивий", – згадував Тимур.

Після початку романтичних стосунків чоловіки стали мало не найбільш відкритою гей-парою в Україні. Після чотирьох років спільного життя Зорян та Тимур неофіційно побралися, але обіцяли зареєструвати шлюб в Україні, як тільки це стане можливим, повідомляло "Радіо свобода".

Зорян Кісь зізнається, що згодом партнери вирішили "згорнути свою медійність". Чоловік пояснив, що спершу суспільна увага додавала їм енергії, але пізніше почала шкодити їхнім стосункам.

"Однак, як кажуть у нашому середовищі, колишніх активістів не буває, і нам знову довелось "битись головою в стіну", щоб бути щасливими", – поділився Зорян.