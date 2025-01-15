У супермаркеті Івано-Франківська продали булку з патроном всередині: за справу взялася поліція

Правоохоронці з'ясували, що набій у булці був навчальним

В Івано-Франківську учень молодших класів знайшов у пончику набій. Правоохоронці з'ясували, що патрон навчальний, однак досі невідомо, як він потрапив у їжу.

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У Головному управління Національної поліції в Івано-Франківській області повідомили, що про боєприпас у булочці правоохоронцям розповів класний керівник одного з ліцеїв Івано-Франківська.

Зі слів школяра, який виявив набій у пончику, смаколик йому напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів міста.

"На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу районного управління поліції, ювенальних поліцейських та відповідні служби. Поліцейські уже зʼясували, набій навчальний", – резюмували правоохоронці.

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Поліціянти розпочали перевірку. Станом на 15 січня 2025 року правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини інциденту.

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