69-річного Алана Гарбера призначили президентом Гарвардського університету

В американському штаті Массачусетс призначили нового президента Гарвардського університету після відставки попередньої очільниці – Клодін Гей, яку звинувачували в антисемітизмі та плагіаті. Керівницю на посаді замінить Алан Гарбер.

69-річний Алан Гарбер обіймав посаду проректора навчального закладу останні 12 років, а після відставки першої темношкірої очільниці Клодін Гей – виконував обов’язки тимчасового президента Гарвардського університету, пише The New York Times.

Гарбер має зв’язок з Гарвардом уже понад півстоліття, відколи він став студентом закладу в 1973 році.

Згодом чоловік здобув три ступені в університеті – бакалавра, магістра та доктора з економічних наук. Також Алан Гарбер має освіту доктора медичних наук Стенфордського університету, США.

За час тимчасового керування університетом науковець встиг досягти домовленостей про завершення пропалестинських протестів в університеті, але продовжив попередні суперечки з Конгресом США щодо розслідування урядом випадків антисемітизму, мав справу зі страйками щодо початку навчального року.

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Також Алан Гарбер на посаді тимчасового президента заявив про те, що не говоритиме про питання, які "не стосуються основної функції" навчального закладу, маючи на увазі надання освітніх послуг та наукову діяльність.

Про призначення на посаду Алана Гарбера, який очолюватиме заклад до кінця навчального року в 2027-му, стало відомо із заяви членкині вищого керівного органу університету Пенні Пріцкер.

Дотримавшись традиції Гарварду, нового керівника навчального закладу обрали з-поміж його працівників, попри попередні заяви про проведення "масштабних пошуків" кандидатів на посаду.

"Ми попросили його прийняти титул президента, а не лише тимчасового президента, щоб відзначити його видатну службу перед університетом і підкреслити нашу віру в те, що зараз час не лише для постійного управління, але й для активного, залученого керівництва", – йдеться в повідомленні керівного органу Гарвардського університету.

Як зазначає Пенні Пріцкер, призначенню на посаду передували консультації з деканами, низкою викладачів і попередніх випускників різних факультетів. Усі вони висловили позитивне ставлення до Гарбера та його управління університетом.

Нагадаємо, попередниця Гарбера Клодін Гей пішла з посади за власним рішенням на початку січня цього року. Цьому передували звинувачення очільниці університету в плагіаті.

Докторці Гей також докоряли за згадку про антисемітизм у промові щодо пропалестинських демонстрацій у студентському містечку, яку вона виголосила в резиденції уряду США. Пізніше жінці довелося вибачатися за ці слова.