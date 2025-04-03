У гнізді зіркової лелеки Одарки з’явилося друге яйце

На Полтавщині у гнізді зіркової лелеки Одарки та її нового партнера Грицика з’явилося друге яйце.

Про це повідомили під час прямої трансляції з гнізда лелек.

За словами дослідниці птахів Ірини Саражинської, 2 квітня близько 11-ї вечора Одарка піднялася, показавши, що в гнізді тепер є два яйця.

"Події цього вечора показали, що після появи другого яйця самець сів на кладку. Цього не було після того, як самка знесла перше яйце, тож напередодні питання про те, чому лелеки не сидять, чому не гріють яйце, було провідним та повторювалося від спостерігачів десятки разів", – зазначила дослідниця.

Проміжок між появою першого та другого яєць становив 48 годин, додала Саражинська. Фахівці сподіваються побачити й наступне яйце в гнізді лелек через 2 доби, тобто 4 квітня.

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Нагадаємо, нещодавно у гнізді Грицька та Одарки помітили іншого птаха.

Вже невдовзі стало відомо про появу першого яйця у пари. Воно з’явилося 31 березня. Як зазначив орнітолог Віталій Грищенко, лелеки не починають насиджування з першого яйця. Зазвичай воно починається вже перед закінченням кладки – після цього відкладають ще 1-2 яйця. Через це є різниця у віці пташенят, але тільки в тих, що вилупляться останніми.