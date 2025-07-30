У Городку на Львівщині вирубали сквер у центрі міста: що відбувається

У місті Городок на Львівщині повністю вирубали зелений сквер на майдані Гайдамаків у центрі.

За словами місцевих мешканців, зникли десятки дерев, серед яких були ялини та берези.

На цьому місці планують облаштувати нову пішохідну зону з декоративними насадженнями.

Однак деяких мешканців обурив масштаб втручання. Зокрема, львівська екскурсоводка Олена Чебелюк у своєму дописі на Facebook назвала дії міської влади "дикістю".

"Кому ця гола площа треба тепер? На тих, що є, порядок навести не можуть, ратуша стоїть обдерта, як і більшість будинків на площі.

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Підозрюю, що головною причиною стала колонія ворон, яка звела собі гнізда на цих ялинах. Птахи голосно каркали, гадили, звісно, ну бо птахи ж. Моя донька дуже любила за ними спостерігати і називала той парк Кроуполісом.

Замість того, щоб спробувати якось цивілізовано це питання вирішити, міська влада пішла радикальним шляхом і все знищила… Можна ж було хоч частину ялин лишити", – написала ОленаЧебелюк.

"УП. Життя" поспілкувалася з архітекторкою Веронікою Клок, яка займається реконструкцією скверу.

"Якщо 70 дерев було вирубано, то 120 буде посаджено. Це буде оновлена площа з новими деревами – не такими, як ці, що досягли своєї вікової межі", – прокоментувала ситуацію Вероніка Клок.

Візуалізація скверу після реконструкції Городоцька ОТГ

Архітекторка розповіла, що реконструкція скверу – це частина транскордонного проєкту, який фінансується за Програмою Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027.

Вона також зазначила, що реконструкція передбачена генеральним планом ще з 2016 року, а попередні насадження назвала "лісом на площі".

"Не було видно ні фасадів будівель, ні ратуші, ні інших споруд. Згідно з технічною інвентаризацією насаджень, дерева були різного віку. Ми діємо згідно з проєктною документацією, погодженою Міністерством культури. Жодних порушень немає (…)

Ворони переселилися в інше місце. У нас поруч є великий парк", – зауважує архітекторка.

Раніше Вікторія Клок стверджувала, що план реконструкції скверу базувався на річній підготовці:

"Було виготовлено науково-проєктну документацію по переносу памʼятника Шевченку, оновлену топогеодезичну зйомку, технічний паспорт зелених насаджень із фіксацією їхнього стану й доцільності санації. Ми також консультувались із ландшафтними дизайнерами щодо нових насаджень".

Клок запевняла, що оновлений простір має стати сучасним громадським середовищем, і там будуть посаджені молоді дерева.

"Чи вам подобається ліс у середмісті, де за перерослими деревами не видно фасадів історичних будівель, де елементи благоустрою виглядають жахливо? Оновлений сквер буде сучасним громадським простором, не гіршим, ніж в європейських містах", – писала Вероніка.

Сквер після вирубки Народна думка

Нагадаємо, ще у квітні 2024 року Городецька територіальна громада виграла грант за Програмою Interreg NEXT Польща–Україна 2021-2027.

"Йдеться про можливість за грантові кошти Євросоюзу ревіталізувати сквер у центрі Городка. [Ми] розпочали роботу ще у квітні 2023 року спільно з громадами Сєдльце (Польща) та Привільне (Рівненщина)", – розповідали у Городоцькій територіальній громаді.

Програма Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 діє в рамках цілі "Європейське територіальне співробітництво" (Interreg) та Інструменту сусідства, міжнародного співробітництва та розвитку (NDICI).

Загальною метою Програми є підтримка процесів транскордонного розвитку на прикордонні Польщі та України.