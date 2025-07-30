У Городку на Львівщині вирубали сквер у центрі міста: що відбувається
У місті Городок на Львівщині повністю вирубали зелений сквер на майдані Гайдамаків у центрі.
За словами місцевих мешканців, зникли десятки дерев, серед яких були ялини та берези.
На цьому місці планують облаштувати нову пішохідну зону з декоративними насадженнями.
Однак деяких мешканців обурив масштаб втручання. Зокрема, львівська екскурсоводка Олена Чебелюк у своєму дописі на Facebook назвала дії міської влади "дикістю".
"Кому ця гола площа треба тепер? На тих, що є, порядок навести не можуть, ратуша стоїть обдерта, як і більшість будинків на площі.
Підозрюю, що головною причиною стала колонія ворон, яка звела собі гнізда на цих ялинах. Птахи голосно каркали, гадили, звісно, ну бо птахи ж. Моя донька дуже любила за ними спостерігати і називала той парк Кроуполісом.
Замість того, щоб спробувати якось цивілізовано це питання вирішити, міська влада пішла радикальним шляхом і все знищила… Можна ж було хоч частину ялин лишити", – написала ОленаЧебелюк.
"УП. Життя" поспілкувалася з архітекторкою Веронікою Клок, яка займається реконструкцією скверу.
"Якщо 70 дерев було вирубано, то 120 буде посаджено. Це буде оновлена площа з новими деревами – не такими, як ці, що досягли своєї вікової межі", – прокоментувала ситуацію Вероніка Клок.
Архітекторка розповіла, що реконструкція скверу – це частина транскордонного проєкту, який фінансується за Програмою Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027.
Вона також зазначила, що реконструкція передбачена генеральним планом ще з 2016 року, а попередні насадження назвала "лісом на площі".
"Не було видно ні фасадів будівель, ні ратуші, ні інших споруд. Згідно з технічною інвентаризацією насаджень, дерева були різного віку. Ми діємо згідно з проєктною документацією, погодженою Міністерством культури. Жодних порушень немає (…)
Ворони переселилися в інше місце. У нас поруч є великий парк", – зауважує архітекторка.
Раніше Вікторія Клок стверджувала, що план реконструкції скверу базувався на річній підготовці:
"Було виготовлено науково-проєктну документацію по переносу памʼятника Шевченку, оновлену топогеодезичну зйомку, технічний паспорт зелених насаджень із фіксацією їхнього стану й доцільності санації. Ми також консультувались із ландшафтними дизайнерами щодо нових насаджень".
Клок запевняла, що оновлений простір має стати сучасним громадським середовищем, і там будуть посаджені молоді дерева.
"Чи вам подобається ліс у середмісті, де за перерослими деревами не видно фасадів історичних будівель, де елементи благоустрою виглядають жахливо? Оновлений сквер буде сучасним громадським простором, не гіршим, ніж в європейських містах", – писала Вероніка.
Нагадаємо, ще у квітні 2024 року Городецька територіальна громада виграла грант за Програмою Interreg NEXT Польща–Україна 2021-2027.
"Йдеться про можливість за грантові кошти Євросоюзу ревіталізувати сквер у центрі Городка. [Ми] розпочали роботу ще у квітні 2023 року спільно з громадами Сєдльце (Польща) та Привільне (Рівненщина)", – розповідали у Городоцькій територіальній громаді.
Програма Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 діє в рамках цілі "Європейське територіальне співробітництво" (Interreg) та Інструменту сусідства, міжнародного співробітництва та розвитку (NDICI).
Загальною метою Програми є підтримка процесів транскордонного розвитку на прикордонні Польщі та України.