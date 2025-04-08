У Карпатах планують вирубати частину пралісів заради дороги: WWF-Україна бʼє на сполох

В українських Карпатах можуть знищити частину лісових насаджень, аби прокласти на їхньому місці дорогу, зокрема для майбутнього вітропарку.

Заплановані вирубки загрожують пралісу та його охоронній зоні, тому будівництво дороги там незаконне і загрожує унікальним екосистемам.

Про це заявили в українському офісі Всесвітнього фонду дикої природи (WWF-Україна).

Там розповіли, що в березні 2025 року Державне підприємство "Ліси України" оголосило тендер на прокладення дороги на ділянках філії "Ужгородського лісового господарства". У WWF-Україні зауважують, що план будівництва охоплює території пралісів та їхніх охоронних зон (ділянок навколо), які входять до складу пам'ятки природи "Праліси лісництва Шипот".

У фонді пояснили, що праліси Карпат є найстарішими лісовими екосистемами країни, які формувалися протягом століть і не зазнавали людського впливу, тому відтворення їх за сучасних умов неможливе.

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Такі види насаджень і недоторкані ліси становлять третину від усіх лісів планети. За оцінками WWF, у Центральній і Східній Європі їх залишилося менше ніж 320 гектарів, 100 з яких розташовані в України.

Пізніше в реєстрі лісорубних квитків з'явилися документи, які дозволяють почати рубку ділянок у межах програми з будівництва дороги. Станом на 5 квітня знищення унікальних насаджень не розпочали.

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"Видача лісорубного квитка грубо порушує чинне законодавство України, адже праліси, квазіпраліси та природні ліси є національною природною спадщиною України. Будь-яке втручання є забороненим і незаконним", – розповіла "УП. Життя" менеджерка проєктів напрямку "Ліси" фонду Людмила Сломінська.

Там додали, що таке знищення карпатських пралісів та будівництво на їхньому місці дороги порушує міжнародні зобов'язання України, як-от Бернську конвенцію та Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат.

Фото: WWF-Україна

"Будівництво вітропарків є важливою ініціативою, що може компенсувати руйнування енергетичної інфраструктури та наблизити Україну до кліматичної нейтральності. Однак, бездумна реалізація таких проєктів з ігноруванням чинного природоохоронного законодавства та зовнішньополітичних зобов'язань України, закладає умови для програшу всіх залучених сторін.

Втрата цінних природних територій зменшить вигоду від екосистемних послуг для навколишніх громад та українців загалом. Водночас приватний сектор не зможе залучити зовнішні інвестиції для реалізації подібних проєктів, адже знищення цінних екосистем, як праліси, суперечить чинним політикам таких фінансово-кредитних інститутів як ЄБРР та ЄІБ, і в цілому може дискредитувати програми відновлення ЄС в рамках Ukraine Facility", – вважає керівник напряму "Екополітика" WWF-Україна Ярослав Телешун.

Фахівці вважають, що знищення пралісів призведе до руйнування цінних екосистем, фрагментації лісів, а також сприятиме більшій ерозії ґрунтів та порушення гідрологічного режиму.

"WWF-Україна вимагає від ДП "Ліси України", Державного агентства лісових ресурсів, Міністерства охорони природи та природних ресурсів України скасувати лісорубні квитки та не допустити протиправного знищення найцінніших лісів України", – зазначають у фонді.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року журналісти NGL.media заявили, що керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець та його оточення побудували в лісах Чернігівщини приватний маєток площею понад 80 гектарів.

Розслідування показало, що на цій території спорудили будинки, озеро, конюшню та вольєри для тварин.

У "Лісах України" спростували інформацію про "захоплення" ділянок лісу, назвавши ці дані "уявою авторів розслідування".