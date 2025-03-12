У Бразилії вирубали 13 кілометрів заповідних лісів, аби прокласти дорогу до кліматичного саміту

До кліматичного саміту ООН у Бразилії будують автомобільну дорогу через тропічні ліси Амазонії. Для облаштування чотирьох смуг руху вирубали близько 13 кілометрів рослинності, що потенційно загрожує рідкісним видам фауни.

Так місцева влада готується до заходу, який у листопаді 2025 року мають відвідати десятки тисяч людей, зокрема світові лідери, повідомляють The Times та BBC.

Амазонія відіграє важливу роль для планети, адже тамтешні ліси поглинають багато вуглецю та забезпечують біорізноманіття. Тому активісти побоюються, що проєкт, покликаний розвантажити наявні дороги, суперечить меті кліматичної конференції.

За декілька сотень метрів від будівництва майбутньої дороги живе Клаудіо Верекете, який раніше збирав у лісі ягоди та продавав їх.

"Усе знищено. Наш урожай зменшився. Ми більше не маємо потрібного доходу, щоб прогодувати родину", – поділився чоловік і зізнався, що тепер розраховує на свої заощадження.

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Бразилець стурбований тим, що поява дороги призведе до більшої вирубки лісів у майбутньому, адже територія стане більш доступною для ведення бізнесу.

Крім того, Клаудіо Верекете побоюється, що магістраль розділить на частини тамтешню громаду.

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"Ми боїмося, що колись хтось прийде сюди і скаже: "Ось гроші, нам потрібна ділянка, щоб побудувати заправку або склад". І тоді нам доведеться піти", – вважає місцевий житель.

Також дорога роз'єднує частини заповідного лісу, що загрожує фрагментацією екосистеми та порушенням шляхів, якими зазвичай пересуваються місцеві тварини.

"Наземні звірі більше не зможуть переходити на іншу сторону, що зменшить території, де вони можуть жити та розмножуватися", – пояснила потенційну небезпеку проєкту ветеринарка та професорка університетської клініки для тварин Сільвія Сардінья.

У коментарі для BBC представник інфраструктури штату Пара Адлер Сілвейра сказав, що спорудження дороги – один із 30 проєктів, спрямованих на підготовку регіону до кліматичного саміту.

"[Модернізація допоможе] залишити спадщину для населення та, що важливіше, служити людям у межах Climate Change Conference (COP30)", – заявив Адлер Сілвейра.

Загалом федеральний уряд Бразилії до заходу планує вдвічі розширити пропускну здатність аеропорту та побудувати новий міський парк площею 500 тисяч квадратних метрів. Деякі місцеві підприємці погоджуються, що ці проєкти принесуть нові можливості для міста.

"Місто в цілому покращується, проводять ремонти, багато людей приїздить сюди. Це означає, що я зможу продавати і заробляти більше", – каже власник місцевого кіоску зі шкіряним взуттям Далчі Кардозо да Сілва.

Раніше науковці застерегли, що до 2050 року половина площі тропічних лісів Амазонії може бути знищена через нестачу води, розчищення земель та кліматичні зміни.