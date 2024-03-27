У відомій відеогрі тепер можна ходити по Майдану Незалежності і допомогти відбудові України. Як?

В одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite зʼявилась можливість допомогти відбудувати Прибузьку амбулаторію на Миколаївщині, що постраждала через російські обстріли.

Відтепер у грі є #TheDonationMap, де детально відтворено Майдан Незалежності, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Користувачі можуть "гуляти" майданом Незалежності у Fortnite і таким чином допомагати відновити амбулаторію в реальному житті.

Чим більше часу гравець проведе на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення закладу через UNITED24.

"Дякую паризькому Havas Play за ідею, а київському Havas Dgtl Kyiv за її реалізацію. Вдячний кожному, хто допомагає та підтримує UNITED24.

Розповідайте про гру друзям, знайомим і долучайтеся до відбудови", – сказав Федоров.

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Раніше UNITED24 разом із французьким розробником Endorah відтворили соляні копальні Соледара у Minecraft. Гравці можуть відбудувати школу на Дніпропетровщині, у якій до повномасштабної війни навчались 250 дітей.

Нагадаємо, також в Україні реалізували незвичну ідею для збору коштів на відбудову шкіл. А торік на платформі United24 відкрили новий напрям для збору коштів "освіта і наука".

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