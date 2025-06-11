"Серед пилу, диму й болю": у Харкові чоловік заспівав гімн України під завалами будинку

Наслідки ворожого обстрілку Харкова в ніч на 11 червня

11 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У Національній поліції показали роботу патрульних, які допомагали постраждалим.

На опублікованому відео чутно, як чоловік під завалами будинку співає гімн України.

"Цієї ночі російські військові атакували житлові квартали Харкова ударними дронами. Били підло – коли місто спить, коли родини вдома", – зазначили правоохоронці.

Патрульні опинилися в одному із постраждалих будинків одними з перших.

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"Витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях. І рятували.

І в цій темряві, серед пилу, диму й болю – чоловік під уламками співав гімн України", – йдеться у дописі.

Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах міста загинули двоє людей. Ще 60 – отримали поранення, серед яких 9 дітей.

Пошкоджені житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо ви опинились під завалами.