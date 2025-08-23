Зав’язали та заклеїли рот скотчем: у Харкові злочинна група напала на 89-річну матір бійця

У Харкові правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної групи, які напали на 89-річну матір військового в її ж будинку. Чоловіки намагалися відібрати гроші та золоті прикраси, які, як вони вважали, зберігає в себе старенька.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Харківщини та обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що незадовго після початку повномасштабного вторгнення син мешканки Харкова пішов добровольцем до ЗСУ, де служить і досі. Зловмисники, двоє з яких мають громадянство Грузії, були переконані, що мати бійця зберігає в себе 50 тисяч доларів – кошти їй нібито надсилає син.

Щоб заволодіти цими грошима, четверо чоловіків розробили план нападу на жінку.

"22 серпня 2025 року двоє учасників залишилися біля під’їзду, контролюючи "ситуацію", інші двоє піднялися до квартири. Щоб не викликати підозр, вони вдягнули форму працівників інтернет-провайдера.

Потрапивши до помешкання, нападники зв’язали жінку та заклеїли їй рот скотчем, аби вона не могла покликати на допомогу", – розповіли в поліції.

Харків’янка розповіла, що почула, як вхідні двері до квартири відчиняють ключами, і думала, що до неї приїхав навідатися син. Однак до помешкання ввірвалися двоє невідомих і почали вимагати "золото і долари".

"Перерили всю квартиру. Нічого не знайшли. Мабуть, десь півтори години возилися. Забрали в мене телефон. Я казала: "Візьміть дві тисячі, більше в мене немає".

[А вони] – "Не треба, не хочемо, щоб нас посадили за ці дві тисячі", – пригадує жінка.

Згодом 89-річну харків’янку зв’язали та закрили їй рота скотчем. Мати військового зізнається, що "не вірила, що її врятують".

Не знайшовши грошей, нападники пішли з квартири. Біля під’їзду їх затримали правоохоронці, як і двох інших учасників групи. Працівники поліції також визволили стареньку та викликали екстрену медичну допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу – розбій. Зловмисникам загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці готують повідомлення їм про підозру. У прокуратурі кажуть, що звертатимуться до суду з клопотанням обрати нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

