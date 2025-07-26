"Помилки коштували життя": у Харкові троє лікарів отримали підозри через смерть ненародженої двійні

Лікарям загрожує до двох років позбавлення волі

У 2024 році в Харкові померла ненароджена двійня. Одна з дівчаток зупинилася в розвитку в утробі матері, а її сестра загинула під час екстреного кесаревого розтину.

Через це троє лікарів отримали підозри в неналежному виконанні обов’язків, повідомили в обласній прокуратурі та управлінні Національної поліції.

Начальник слідчого управління поліції Сергій Болвінов розповів, що у 2024 році 39-річна харків’янка мала народити двійню. Така вагітність має підвищені ризики, тому за станом жінкою мали посилено спостерігати лікарі.

За даними правоохоронців, медичні працівники під час роботи з пацієнткою не врахували результати ультразвукового дослідження, які вказували на паталогічну нерівномірність розвитку плоду.

"Медики не зафіксували ці дані в поточних діагнозах, не вжили необхідних заходів для ретельного моніторингу стану вагітності та не виявили причин затримки росту одного з плодів", – повідомили в поліції.

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Коли стан вагітної погіршився, її направили до перинатального центру. Виявилося, що один плід уже помер. За словами Сергія Болвінова, жінка могла ходити з мертвою дитиною до двох тижнів.

Лікарі призначили екстрений кесарів розтин, у ході якого помер другий плід.

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Через це трьом акушерам-гінекологам, пацієнткою яких була вагітна харків’янка, повідомили про підозру.

"Ігнорування обстежень, помилки в діагнозах та несвоєчасна госпіталізація – все це суперечило медичним стандартам і коштувало життя ненародженим дітям", – вважають у прокуратурі.

Лікарям інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті плодів – частина 1 статті 140 Кримінального кодексу. Їм загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному з одеських пологових померла новонароджена дівчинка. Мати дитини звинувачує лікарів – правоохоронці розпочали кримінальне провадження.