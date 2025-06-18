У США вагітна жінка, в якої 5 місяців тому діагностували смерть мозку, стала матір'ю

У жінки діагностували смерть мозку декілька місяців тому, але її життя вирішили штучно підтримувати

У Сполучених Штатах дитину народила непритомна вагітна жінка, якій ще декілька місяців тому діагностували смерть мозку.

Через заборону абортів її життя штучно підтримували за допомогою апарата штучної вентиляції легенів.

Лікарі дочекалися шостого місяця вагітності і провели кесарів розтин, повідомляє Associated Press.

Матір дитини – 31-річна Адріана Сміт. Як розповіли родичі, проблеми зі здоров’ям у жінки виникли близько п’яти місяців тому – вона мала сильні головні болі. Адріана звернулась до лікарні в Атланті, де їй виписали ліки.

Наступного ранку жінці стало погано: раптово вона почала задихатися. Її хлопець зателефонував 911, і її терміново госпіталізували.

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Після обстежень лікарі виявили у мозку пацієнтки тромби. Згодом у неї підтвердили смерть мозку. Паралельно з’ясувалося, що жінка перебуває на восьмому тижні вагітності.

Оскільки закон штату забороняє аборти після шостого тижня вагітності, в лікарні вирішили не відключати пацієнтку від апарату штучної вентиляції легень.

Родичі жінки були не проти народження дитини, однак обурювалися тим, що в них забрали можливість самостійно приймати рішення.

"У нас не було вибору чи права голосу з цього приводу. Ми хочемо дитину, це частина моєї доньки. Але рішення мало бути за нами, а не за державою", – зазначала матір Андріани Сміт Ейпріл Ньюкірк, пише The Guardian.

Кесарів розтин лікарі провели приблизно на шостому місяці вагітності. Новонароджений хлопчик, якого назвали Ченсом, наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених.

"За прогнозами лікарів, з ним все буде гаразд. Він бореться. Ми молимося за нього", – заявила Ейпріл Ньюкірк.

Найближчим часом Адріану Сміт планують відключити від апаратів, які підтримують її життя.

Нагадаємо, нещодавно у США жінку з Південної Кароліни змусили тижнями носити мертвий плід через закон про заборону абортів.