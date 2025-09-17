У Харкові 14-річний водій втрапив у ДТП: через це покарали його матір

Доповнено о 17:23

У Харкові склали адміністративний протокол на матір 14-річного підлітка, який за кермом автівки мав "зухвалу манеру їзди" та зіткнувся з іншим транспортним засобом.

Про випадок розповіли в Харківській обласній прокуратурі та місцевому управлінні Національної поліції.

Правоохоронці кажуть, 16 вересня неповнолітній без відома матері взяв автівку та "поїхав покататися". Хлопець не впорався з керуванням машиною, що належить його родині, і втрапив у ДТП.

За відео в соціальних мережах поліціянти з’ясували, що школяр неодноразового керував автівкою, демонструючи "зухвалу манеру їзди".

"Його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. Таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху", – наголосили в прокуратурі.

Відповідальність за неповнолітнього водія понесла його мати – на неї склали адміністративний протокол з частиною 3 статті 184 КУпАП.

Також правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу – злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною.

"Прокуратура наголошує, що належний контроль за дітьми є обов’язком батьків і має безпосереднє значення для їхнього життя, здоров’я та виховання.

Саме батьки несуть першочергову відповідальність за формування у неповнолітніх свідомого ставлення до безпеки та недопущення вчинення ними дій, які становлять загрозу для себе та людей навколо", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, на Львівщині судили 28-річного чоловіка, який вдруге посадив за кермо автівки свою восьмирічну доньку. Вперше за порушення на батька наклали штраф у розмірі 850 гривень.

