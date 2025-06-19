У Києві в день масованої атаки влаштували імпровізоване "дрифт-шоу": у КМВА відреагували

У Києві в день масованої російської атаки, внаслідок якої загинули 23 людей, невідомі влаштували дрифт. Начальник столичної військової адміністрації засудив ці дії та пообіцяв звернутися до поліції.

Про інцидент розповіла волонтерка, співзасновниця фонду "Тиловики Азову" Дар’я Червона, яка була його очевидицею.

Дівчина поділилася, що водії принаймні двох машин влаштували шумні "розваги" близько 22 години 17 червня – в день масованої російської атаки на міста України.

"Місто ще не оговталося від ранкового обстрілу. Сотня поранених, руїни, кожен різкий звук як спазм. І саме в цей вечір група автівок (щонайменше дві) почали дрифт-шоу прямо по периметру парку Шевченка.

З вибухоподібними звуками, різким газуванням. Вони знущалися там, де зазвичай гуляють діти, люди старшого віку і власники тварин", – описала події того дня волонтерка.

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За словами Дар’ї, дрифт могли влаштувати "заради контенту" – дівчина помітила, що небезпечне водіння на камеру знімав оператор. Волонтерка зізналася, що на емоціях побігла за чоловіком, який сів в одну з машин. Вона вдарила повідцем із металевим карабіном по автівці і пошкодила скло.

Волонтерка викликала поліцію на учасників "шоу".

"Сказали, що знімають такий контент регулярно, тому їх швидко ідентифікували. Вони написали заяву на мене, я – на них за порушення правил дорожнього руху, тиші в нічний час і хуліганство. Будемо розбиратися, хто кого", – поділилася Дар’я.

Згодом дівчина опублікувала скриншот із каналу в Telegram, який нібито веде один учасників інциденту. В повідомленні йдеться про те, що волонтерка "розбила скло машини, яка була просто припаркованою".

Скриншот із Telegram-каналу учасника інциденту

"Ми зробимо розбір ситуації і надамо правдиву інформацію. Але хай агресивні радикали припинять писати мені в дірект [...]", – йдеться на скриншоті.

На інцидент відреагував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, який назвав такі дії "неприпустимими".

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"Щодня подібне вимушені бачити й чути наші діти, цивільні люди та багато військових, які повернулися з фронту та дуже гостро реагують на будь-які гучні звуки. Для них – це дуже сильний тригер [...]

Готую звернення до патрульної поліції, аби посилити увагу до випадків зухвалої поведінки на дорозі", – написав посадовець.

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарями щодо випадку до столичної патрульної поліції. Там пообіцяли з'ясувати деталі інциденту згодом.

Нагадаємо, у квітні в Києві в День жалоби за жертвами атаки РФ жінка голосно слухала російську музику і танцювала. Щодо неї склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.