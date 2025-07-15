У Харкові під час відпочинку на водоймі потонув 8-річний хлопчик: дорослі залишили його без нагляду

У Харкові під час відпочинку на водоймі потонув восьмирічний хлопчик – його дорослі залишили без нагляду.

Тіло загиблої дитини знайшли після ночі пошуків. Випадок розслідують правоохоронці.

Про це повідомили в головних обласних управліннях Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Там розповіли, що трагедія трапилася ввечері 14 липня. Тоді хлопчик разом із 34-річною мамою та двома її знайомими відпочивали на річці.

"Компанія разом каталася на водній гірці, після чого вирішила змінити місце відпочинку, залишивши хлопчика самого", – повідомили поліціянти.

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За словами матері дитини, школяр пішов купатися та зник із поля зору близько 19 години. На березі правоохоронці знайшли надувну подушку, з якою він плавав.

До пошуково-рятувальної операції хлопчика залучили водолазів ДСНС, які працювали протягом усієї ночі. Зранку 15 липня рятувальним вдалося знайти тіло хлопчика.

Фото: ДСНС Харківщини Фото: ДСНС Харківщини

Через смерть дитини в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Батьків загиблого хлопчика можуть притягнути до відповідальності за неналежне виконання обов’язків.

Працівники ДСНС закликали батьків бути уважними і дотримуватися правил безпеки на водоймах:

не залишати дітей без нагляду біля води;

не дозволяти купатися в місцях, не пристосованих для цього;

навчати правил безпечної поведінки на воді.

"Пам’ятайте: одна мить може коштувати життя", – наголосили в поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині втонув 58-річний чоловік, який намагався врятувати з річки свого онука. Хлопчик вижив.