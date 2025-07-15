У Харкові під час відпочинку на водоймі потонув 8-річний хлопчик: дорослі залишили його без нагляду
У Харкові під час відпочинку на водоймі потонув восьмирічний хлопчик – його дорослі залишили без нагляду.
Тіло загиблої дитини знайшли після ночі пошуків. Випадок розслідують правоохоронці.
Про це повідомили в головних обласних управліннях Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Там розповіли, що трагедія трапилася ввечері 14 липня. Тоді хлопчик разом із 34-річною мамою та двома її знайомими відпочивали на річці.
"Компанія разом каталася на водній гірці, після чого вирішила змінити місце відпочинку, залишивши хлопчика самого", – повідомили поліціянти.
За словами матері дитини, школяр пішов купатися та зник із поля зору близько 19 години. На березі правоохоронці знайшли надувну подушку, з якою він плавав.
До пошуково-рятувальної операції хлопчика залучили водолазів ДСНС, які працювали протягом усієї ночі. Зранку 15 липня рятувальним вдалося знайти тіло хлопчика.
Через смерть дитини в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".
Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Батьків загиблого хлопчика можуть притягнути до відповідальності за неналежне виконання обов’язків.
Працівники ДСНС закликали батьків бути уважними і дотримуватися правил безпеки на водоймах:
- не залишати дітей без нагляду біля води;
- не дозволяти купатися в місцях, не пристосованих для цього;
- навчати правил безпечної поведінки на воді.
"Пам’ятайте: одна мить може коштувати життя", – наголосили в поліції.
Нагадаємо, на Тернопільщині втонув 58-річний чоловік, який намагався врятувати з річки свого онука. Хлопчик вижив.