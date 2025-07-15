Загибель хлопчика у футбольному таборі: у прокуратурі відреагували на звинувачення у затягуванні процесу

10-річний Ваня потонув під час відпочинку у футбольному таборі у 2023 році

У прокуратурі Київщини відреагували на звинувачення у затягуванні справи про загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі після публікації тексту "УП. Життя". Дитина втонула в озері ще у 2023 році.

У Київській обласній прокуратурі повідомили "УП. Життя", що засідання суду переносили, оскільки прокурори мали "обов’язково" бути присутніми на інших слуханнях. При цьому правоохоронці запевнили, що "вживають усіх заходів" щодо проведень судових засідань.

Там підтвердили, що через загибель дитини відкрили два кримінальні провадження – проти тренера, який залишив хлопчика без нагляду на озері (частина 3 статті 135 ККУ), а також щодо службової недбалості керівників табору (частина 2 статті 367 ККУ).

У прокуратурі заявили, що в першому провадженні справу розглядає суд, який уже провів шість судових засідань. При цьому батьки загиблого хлопчика стверджують, що їх було п’ять, чотири з яких підготовчі.

Правоохоронці кажуть, що у справі, за якою тренера табору звинувачують у залишенні Вані в небезпеці, провели підготовче судове засідання, розпочали розгляд провадження по суті, а також дослідили частину письмових доказів – в усіх випадках за участі прокурорів.

РЕКЛАМА:

Батьки загиблої дитини скаржилися, що суд тричі переносив заплановані засідання, зокрема через неявку прокурора.

У Київській обласній прокуратурі запевняють, що слухання жодного разу не відкладали через те, що до суду не з’являлися прокурори з неповажних причин. Там кажуть, що розгляд справи 22 травня перенесли через те, що прокурор мав долучитися до інших засідань.

"Судове засідання, призначене на 22.05.2025, відкладено за клопотанням прокурора у звʼязку з його обовʼязковою участю в інших судах області, віддалених від Києво-Святошинського районного суду, зокрема в провадженнях, у яких осіб утримують під вартою.

Про вказані обставини суд завчасно повідомив електронною поштою та засобами мобільного зв’язку", – пояснили там.

Там наголосили, що проведення судового засідання в розумні строки – обов’язок суду. При цьому в прокуратурі заявили, що "неодноразово" зверталися до суду із проханням забезпечити розгляд справи в розумні строки.

За майже два роки після трагедії до суду так і не дійшло кримінальне провадження щодо службової недбалості посадових осіб табору.

Адвокат батьків загиблого школяра розповідав, що справу затримує експертиза безпеки життєдіяльності. За його словами, правоохоронців не задовольнили перші результати, тому вони направили матеріали на повторну оцінку.

"Це такий тактичний прийом органів досудового слідства, коли вони хочуть щось розслідувати довго. Бо цю експертизу можна провести місяці за два", – пояснював адвокат родини.

Читайте також : На Харківщині під час сімейного відпочинку в басейні потонув 2-річний хлопчик

У Київській обласній прокуратурі підтвердили, що від вересня 2024 року очікують на результати додаткової інженерно-технічної експертизи, яку мають провести фахівці Київського науково-дослідного експертно-кримінального центру МВС України.

"До експертної установи двічі направлено листи щодо прискорення проведення експертизи. Після надходження висновку експерта, слідчим у найкоротші строки буде прийнято законне і неупереджене процесуальне рішення", – стверджують у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що провадження у справі про загибель 10-річного Вані "перебувають на контролі керівництва Київської обласної прокуратури".

Про який випадок загибелі дитини йдеться?

У серпні 2023 року на території табору від елітної футбольної академії "Бенфіка" загинув 10-річний Ваня Гончарук з Одещини. Тоді тренер повів дітей купатися на озеро, де залишив їх без нагляду.

Батьки загиблого хлопчика розповіли "УП. Життя", що керівництво табору ігнорувало їхні численні дзвінки в день, коли їхній син втонув. Про смерть дитини Світлана та В’ячеслав Гончаруки дізналися згодом від представників поліції.

Директоркою української філії португальської академії клубу "Бенфіка", де сталася трагедія, є Марія Кривопішина – донька колишнього очільника Південно-Західної залізниці, який у 2014 році втрапив у корупційний скандал через присвоєння понад 759 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Журналісти з’ясували, що частиною корупційної схеми також був готельно-оздоровчий комплекс Olimpic Village, на території якого організовували футбольний табір.

У 2019 році СБУ вручила ексчиновнику підозру за розкрадання.

Батьки загиблого хлопчика заявляють про затягування кримінальних проваджень щодо смерті Вані. Також вони стверджують, що правоохоронці не опитували присутніх під час трагедії дітей, а свідчення в однієї з мам, яка була тоді поруч, узяли після того, як Гончаруки "підняли всіх на вуха".

Крім того, батькам хлопчика пропонували п’ять тисяч доларів, щоб "зам’яти справу".

"Це звучало настільки цинічно, ніби йшлося не про загибель дитини, а про якусь побутову суперечку. Вони навіть не намагаються зрозуміти, що ми втратили. Їхній підхід – це плата за мовчання, а не визнання провини.

Але йдеться ж не про гроші. Для нашої сім'ї справедливість важливіша за будь-які суми. Ми боремося не за компенсацію, а за покарання винних", – розповідав В’ячеслав.