У Дністрі втонув чоловік, який намагався врятувати онука: хлопчик вижив

Судово-медичний експерт підтвердив, що причиною смерті чоловіка було утоплення

На Тернопільщині втонув 58-річний чоловік, який кинувся у води Дністра, щоб урятувати свого онука. Хлопчик вижив, а його дідуся реанімувати не вдалося.

Про трагедію розповіли в Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області.

Увечері 24 червня місцевий мешканець разом з онуками прийшов відпочивати на берег Дністра. Поки діти купалися у водоймі, один із хлопців почав тонути. Його дідусь кинувся у воду, щоб врятувати онука.

"Йому вдалося виштовхати дитину на мілину, але сам вибратися з річки він уже не зміг", – повідомили поліціянти.

Згодом очевидні витягнули тіло чоловіка з води, однак реанімувати його не вдалося. За оцінкою судово-медичного експерта, причиною смерті місцевого стало утоплення.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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"Поліція застерігає: річка – це не лише відпочинок, а й небезпека. Навіть досвідчені плавці можуть потрапити у біду через сильну течію, холодну воду чи раптові судоми", – зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, в лютому на Харківщині троє підлітків врятували чоловіка, який провалився під лід на озері.