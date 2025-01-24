У Києві судитимуть викладача, який за 10 тисяч доларів обіцяв чоловікові роботу з бронюванням

У Києві судитимуть 38-річного викладача приватного університету. За 10 тисяч доларів він обіцяв влаштувати на роботу вибухотехніком чоловіка, який хотів отримати бронювання, щоб уникнути мобілізації.

За даними джерел "УП" у правоохоронних органах, йдеться про працівника Університету новітніх технологій.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, в ході слідства правоохоронці встановили, що спочатку обвинувачений пообіцяв чоловікові допомогти скласти іспити, а потім – працевлаштувати його на підприємство, яке займається гуманітарним розмінуванням.

Викладач запевняв, що той обійматиме посаду вибухотехніка із зарплатою 60 тисяч гривень, а також матиме бронювання від мобілізації та відрядження за кордон.

"Під час зустрічей чоловік повідомляв, що документи для працевлаштування та 10 тисяч доларів США потрібно передавати саме зараз, оскільки вже збирається група з 20-ти осіб, з яких 19 вже є.

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У нього, з його слів, є "своя людина" в одному з державних органів, яка допоможе працевлаштуватись вибухотехніком", – розповіли у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

Освітянина судитимуть за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що у Києві судитимуть колишнього проректора Національного університету біоресурсів і природокористування, який за 2 тисячі доларів США обіцяв допомогти харків'янину вступити на аспірантуру, аби той міг отримати відстрочку від мобілізації.