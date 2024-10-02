У Харкові викладачка збирала дані про ЗСУ та коригувала удари по місту: їй загрожує до 8 років тюрми

Жінку взяли під варту, їй загрожує до 8 років ув'язнення

Працівники Служби безпеки України викрили викладачку університету з Харкова, яка співпрацювала з Росією. Жінка передавала інформацію про розташування та переміщення українських військ та коригувала атаки по місту.

Про це розповіли в Службі безпеки України.

Працівниця закладу вищої освіти з літа 2024 року за вказівкою російських спецслужб обходила Харків та прилеглі до нього території. Жінка намагалася з’ясувати місця розташування укріпрайонів, а також опорних пунктів українських військ.

Крім того, вона збирала відомості про місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння Збройних сил.

Також викладачка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової.

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"Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У "звіті" жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис", – додають в СБУ.

Співробітники служби затримали жінку у власному помешканні, в якому знайшли мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Харків’янці повідомили про підозру у вчиненні несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ – ч. 2 ст. 114-2 КК України.

Суд обрав запобіжний захід для жінки – тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Раніше в Одесі правоохоронці затримали трьох жінок, які за винагороду коригували російські удари по місту.