У Хмельницькому підлітка вразило струмом на вагоні потяга: його передали медикам
У Хмельницькому підлітка вразило струмом на даху вагона. Йому надали невідкладну медичну допомогу.
Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.
11 травня о 20:10 Службі порятунку повідомили, що на даху вантажного вагона на вулиці Калнишевського перебуває уражений струмом підліток.
За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися на вагон та зняли його звідти.
Постраждалий – 2010 року народження. Його передали медикам для надання невідкладної допомоги.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
У ДСНС нагадали, що контактна мережа перебуває під напругою і навіть без прямого дотику може спричинити ураження струмом.
Вони дали поради батькам, як діяти, щоб уникнути схожих ситуацій:
- не допускати перебування дітей поблизу залізничних колій без нагляду;
- пояснювати, що фото або відео на даху потяга – це смертельно небезпечна "гра".
- бути уважними до поведінки підлітків – превентивна розмова часто запобігає трагедії.
Нагадаємо, у 2025 році в Україні через так званий "зачепінг" (небезпечні розваги на залізниці, під час якої вони вилазять на вагони, щоб зробити там відео чи фото) загинуло шестеро дітей. Ще восьмеро отримали травми.