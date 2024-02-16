У Хорватії виявили давню міську цистерну XIV століття

У Хорватії археологи виявили стародавню міську цистерну біля фонтану Онофріо в історичному районі міста Дубровник.

Під час заміни кам’яної бруківки навколо фонтану знайшли залишки великої міської цистерни, що розташовувалася там з XIV століття і до моменту, поки в місті не побудували систему водопостачання, повідомляє Arkeonews.



Склепіння цистерни виявили всього на 30 сантиметрів нижче бруківки.



До цього про давню громадську цистерну було відомо лише з архівних документів. Її глибина становить близько 5 метрів.



Фонтан Онофріо – це одна з найбільш унікальних пам’яток міста Дубровник, спроєктована італійським архітектором Онофріо делла Кава. Фонтан побудували у 1438 році. Свого часу він постачав воду з кількох джерел, що розташовувалися за 12 кілометрів.



Також раніше його прикрашали скульптури, але у 1667 році стався землетрус, внаслідок чого фонтан зазнав сильних пошкоджень й все, що від нього тоді залишилось – 16 різьблених масок, з яких крапала вода.



"Перші свідчення про існування цієї громадської цистерни датуються кінцем XIV століття. Відомо також, що наприкінці XV століття вона перейшла під юрисдикцію монастиря Святої Клер й завдяки цьому її навіть відреставрували", – розповіла керівниця археологічних досліджень Нела Ковачевіч Бокаріца HRT.



За словами археологів, перед тим як знову буде покладена бруківка, стару цистерну накриють геотекстилем. Так вона буде захищеною.



"Наразі ми працюємо над зміною дизайну проєкту через такі неглибокі знахідки, що мають бути під новим покриттям, яке забезпечить довговічність", – заявила Міхаела Скуріч, директорка Інституту реставрації Дубровника HRT.



Нагадаємо, нещодавно в Італії під час будівництва виявили руїни вілли Плінія старшого, якій близько 2 тисяч років.

Анна Штопенко, УП.Життя

