Фіктивні працівники: трьом експосадовцям КАІ вручили підозри за схему з "мертвими душами"

Трьом експосадовцям Київського авіаційного інституту вручили підозри в заволодінні понад 16,6 мільйона гривень бюджетних коштів через схему з "мертвими душами".

Упродовж 2021-2024 років порушники організували схему з фіктивного працевлаштування 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків, повідомляють Національна поліція та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, до оборудки було причетне керівництво служби охорони університету.

Фігуранти підбирали "персонал", оформлювали документи на їхнє працевлаштування й табелювали робочий час. Гроші надходили на банківські картки, якими розпоряджалися учасники схеми. Надалі кошти виводили в готівку й розподіляли між собою.

За оцінкою правоохоронців, держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 мільйона гривень.

РЕКЛАМА:

Підозри отримали колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник.

Водночас керівництво Київського авіаційного інституту, за даними правоохоронців, повністю сприяє слідству.

"Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад і нині не мають жодного відношення до університету", – запевнили у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше "мертві душі" виявили в одному з провідних університетів Харкова: справу вже передали до суду.