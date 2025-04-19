У Канаді горів музей української культури й побуту просто неба: що відомо про наслідки

У Канаді спалахнула пожежа в музеї "Українське село культурної спадщини" поблизу міста Едмонтон.

Вогонь охопив територію лісу за музеєм увечері 18 квітня за місцевим часом, повідомили в Королівській кінній поліції Канади в провінції Альберта.

Через це в районі поблизу розпочали евакуацію населення і закрили деякі дороги. Мешканцям прилеглих районів рекомендували підготуватися до можливого переміщення.

Згодом у місцевому відділені поліції повідомили, що займання трапилося через загоряння трави, вогонь поширювався і не був контрольованим.

"Просимо громадян уникати цього району та шукати альтернативні маршрути [для переміщення]", – наголосували в кінній поліції, інформує місцеве видання Edmonton Journal.

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Вогонь удалося ліквідували близько 22 години, тому евакуацію місцевих скасували. У місцевому відділенні поліції підтвердили, що вогонь пошкодив будівлі "Українського села культурної спадщини".

Фото: Королівська кінна поліція Канади в провінції Альберта/Edmonton Journal Фото: Королівська кінна поліція Канади в провінції Альберта/Edmonton Journal Фото: Королівська кінна поліція Канади в провінції Альберта/Edmonton Journal

"Ситуація розвивається швидко, наразі неможливо підтвердити масштаби шкоди", – повідомили правоохоронці.

Українське товариство культурної спадщини заснували в 1971 році на честь заселення українцями центральної Альберти. Невдовзі спільнота придбала землю поблизу Едмонтона, куди перенесли будівлі з ферм та міст провінції, створивши музей.

У 1975 році влада Альберти придбала це місце, де продовжують зберігати спадщину ранніх українських поселень у Канаді.

Відтоді на територію музею просто неба перенесли понад 40 будівель. Споруди реставрували та змінили їхній вигляд, аби ті відповідали екстер'єру початку XX століття. У селі також є центр із виставковими галереями, які сприяють розумінню ранніх українських поселень у східній частині центральної Альберти.

Музей відкритий для відвідування з травня по перший понеділок вересня.

Нагадаємо, 13 квітня Росія завдала ракетного удару по середмістю Сум. Унаслідок атаки постраждало чимало історичних будівель, зокрема обласний художній музей імені Никанора Онацького.

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